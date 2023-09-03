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50 كتابا تمنح المهدي الأول في القراءة

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حقق الطالب حسين المهدي <<من ثانوية="" الفيصلية="" في="" الأحساء="">> المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام الدراسي في دورتها السابعة، التي استضافتها الطائف، وذلك بعد إكمال قراءة وتلخيص 50 كتابًا خارج المقرر الدراسي، ويمثل المملكة للمنافسة عربيًا في الإمارات الشهر المقبل، كشف معلمون ومشرفون تربويون، 7 مراحل للفوز بجائزة تحدي القراءة.
الإلمام بالكتب المقروءة
أضافوا أن المنافسة، تتطلب الإلمام بالكتب المقروءة، والحديث عن محتواها، ورأيه فيها، وسبب قراءته لها، وأن يكون مبدعًا في الحوار وطلاقة في اللسان وفي التعبير والوصف، وأن يكون ذا شخصية قوية، وكذلك في المظهر الشخصي، وامتلاكه ثقافة عالية، ومتحدثًا بارعًا، مؤكدين أن المسابقة، تهدف إلى تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي، وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالميًا، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات، وتقديم نموذج متكامل قائم على أسس علمية لتشجيع مشاريع ذات طابَع مماثل في الوطن العربي، وتنشيط حركة التأليف والترجمة والطباعة والنشر بما يثري مكتبة النشء العربي، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس والجامعات بما يدعم تطوير الحوار البنّاء.
7 مراحل للفوز بجائزة تحدي القراءة:
01- تسجيل الطالب من خلال مدرسته.
02- استلام الطالب جواز المرحلة الأولى ذي اللون الأحمر، الذي يحتوي على 10 تأشيرات قراءة، بواقع 10 صفحات، قرأ الطالب الكتاب ولخصه في صفحة واحدة وحصل بذلك على تأشيرة القراءة.
03- أكمل 10 كتب، ولخصها في 10 صفحات، وانتقل للجواز الأخضر.
04- أكمل 10 كتب جديدة ولخصها في 10 صفحات، وانتقل للجواز الأزرق.
05- أكمل 10 كتب جديدة ولخصها في 10 صفحات، وانتقل للجواز الفضي.
06- أكمل 10 كتب جديدة ولخصها في 10 صفحات، وانتقل للجواز الذهبي.
07- أكمل 10 كتب جديدة ولخصها في 10 صفحات، ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص 50 كتابًا خارج المقرر خلال العام الدراسي.

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