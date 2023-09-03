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هدف يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول برنامج إعانة البحث عن عمل

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة عن برنامج إعانة البحث عن عمل المقدم من "هدف".
ويهدف برنامج إعانة البحث عن عمل إلى دعم الباحثين عن عمل عبر تقديم إعانة مالية متناقصة تبدأ بمبلغ 2000 ريال وتستمر لمدة (15) شهراً، ويشمل البرنامج مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المستفيدين في الحصول على عمل.
ويستهدف الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لمدة تزيد عن سنتين.

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