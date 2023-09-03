هدف يجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول برنامج إعانة البحث عن عمل
التاريخ
9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إجابات لأبرز الأسئلة الشائعة عن برنامج إعانة البحث عن عمل المقدم من "هدف".
ويهدف برنامج إعانة البحث عن عمل إلى دعم الباحثين عن عمل عبر تقديم إعانة مالية متناقصة تبدأ بمبلغ 2000 ريال وتستمر لمدة (15) شهراً، ويشمل البرنامج مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدة المستفيدين في الحصول على عمل.
ويستهدف الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لمدة تزيد عن سنتين.
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