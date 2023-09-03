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4 أسباب لاستحواذ صندوق الاستثمارات على أكبر شركتي حديد

9/3/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد محللون اقتصاديون أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" من شركة سابك، واستحواذ "حديد" على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي"، تأتي ضمن مشاركة صندوق الاستثمارات في دعم القطاع الخاص، وتحقيق "رؤية المملكة 2023"، وتنمية الصناعات المحلية، وتلبية الطلب المحلي المتزايد في مادة الصلب.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" السعودية، بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" إلى صندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية 12.5 مليار ريال.
وقالت "سابك" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية، "نظرا لإجراء المعاملة وفقا لما يسمى بآلية "حسابات إتمام الصفقة"، فإن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة والمتوقع بأن يكون قبل نهاية الربع الأول من العام 2024 وسيتم الإعلان عنه لاحقا".
وتعمل الشركة في تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح والأسلاك الملفوفة والقضبان الحديدية والألواح والمقاطع الفولاذية والأنابيب المدرفلة على الساخن والبارد والأنابيب المجلفنة والأنابيب المطبوعة والأنابيب المغلفة بالفيلم الساخن.
وتصل القيمة الدفترية لشركة "حديد" إلى 10.65 مليار ريال كما في 30 يونيو 2023.
وحول أسباب الصفقة قالت "سابك" إنها سَتُمَكِّنها من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها. وسيتم استخدام المتحصلات لتعزيز نمو "سابك" في مجال الكيماويات.
وبحسب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة حديد على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، من شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة حديد.
ولإتمام الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة. وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة حديد وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: "ستعمل الصفقات على الجمع بين القدرات المالية للصندوق وخبراته الاستثمارية في القطاع، مع الخبرات التقنية والتجارية لشركتي "حديد الراجحي" و"حديد"، مما يسهم بتطوير منظومة ريادية وطنية في قطاع الحديد. كما تتماشى مع دور الصندوق في إيجاد شراكات استراتيجية تسهم في تمكين القطاع الخاص".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سابك عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها. وفي الوقت نفسه، ستمكن هذه الصفقة "سابك" من التركيز على استراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات".
وتتماشى الصفقات مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتمكين 13 قطاعاً استراتيجياً، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.

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