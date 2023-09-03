Monday, 04 September 2023 09:17 GMT

السعودية بصدد إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد في الوطن العربي

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة "حديد" يُعد خطوة رائدة لمستقبل صناعة الحديد والصلب في المنطقة، وسيؤدي إلى إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد في الوطن العربي بطاقة تتجاوز 7.5 ملايين طن سنويًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل دعم الوزارة لجهود الاستثمار في القطاع الخاص ومقابلة النمو المتوقع في احتياج المملكة من الحديد وخاصةً صناعة السفن ومتطلبات صناعة البترول والغاز والصناعات الأخرى التي تستهدفها المملكة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الحديد، وتعزيز الربحية والقدرات الإنتاجية الحالية، وإضافة منتجات نوعية جديدة، إضافة إلى دعم التوسع في مشاريع المنتجات المسطحة الجديدة، والمساهمة في دعم الصادرات غير النفطية للمملكة. د
وبين الخريف أن الوزارة تستهدف زيادة طاقة المملكة وإعادة هيكلة المنتجات في قطاع الحديد بشكل عام وخاصة مسطحات الحديد المدرفل على الساخن والبارد ومسطحات الحديد منخفض السماكة، والتوسع في إنتاج الحديد الخاص بصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى صناعة الحديد الخاص بتعليب المنتجات الغذائية والاستمرار في توفير احتياج المملكة من حديد التسليح.

MENAFN03092023000089011017ID1107001107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث