السعودية بصدد إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد في الوطن العربي
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة "حديد" يُعد خطوة رائدة لمستقبل صناعة الحديد والصلب في المنطقة، وسيؤدي إلى إنشاء أكبر كيان لصناعة الحديد في الوطن العربي بطاقة تتجاوز 7.5 ملايين طن سنويًا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل دعم الوزارة لجهود الاستثمار في القطاع الخاص ومقابلة النمو المتوقع في احتياج المملكة من الحديد وخاصةً صناعة السفن ومتطلبات صناعة البترول والغاز والصناعات الأخرى التي تستهدفها المملكة وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع الحديد، وتعزيز الربحية والقدرات الإنتاجية الحالية، وإضافة منتجات نوعية جديدة، إضافة إلى دعم التوسع في مشاريع المنتجات المسطحة الجديدة، والمساهمة في دعم الصادرات غير النفطية للمملكة. د
وبين الخريف أن الوزارة تستهدف زيادة طاقة المملكة وإعادة هيكلة المنتجات في قطاع الحديد بشكل عام وخاصة مسطحات الحديد المدرفل على الساخن والبارد ومسطحات الحديد منخفض السماكة، والتوسع في إنتاج الحديد الخاص بصناعة السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى صناعة الحديد الخاص بتعليب المنتجات الغذائية والاستمرار في توفير احتياج المملكة من حديد التسليح.
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