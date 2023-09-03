خلال أسبوع.. ضبط 77 مخالفا لنظام البيئة

خلال أسبوع.. ضبط 77 مخالفا لنظام البيئة
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 77 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 11 مخالفا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 52 مخالفا لنظام البيئة لرعيهم 1374 متنا من الإبل و780 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وقبضت على 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبا وفحما محليين، و3 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 4 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.
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