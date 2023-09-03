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خلال أسبوع.. ضبط 77 مخالفا لنظام البيئة

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 77 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
وأوضحت أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 11 مخالفا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 52 مخالفا لنظام البيئة لرعيهم 1374 متنا من الإبل و780 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وقبضت على 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وتخزينهم حطبا وفحما محليين، و3 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 4 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص.

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