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وزير العدل يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقرها بمدينة الرياض، وكان في استقباله لدى زيارته, معالي محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد.
وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة العدل، وبناء الشراكات بين الطرفين، ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وتحقيق مستهدفات الوزارة في الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.

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