وزير العدل يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

وزير العدل يزور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) زار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مقرها بمدينة الرياض، وكان في استقباله لدى زيارته, معالي محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد.
وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة العدل، وبناء الشراكات بين الطرفين، ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وتحقيق مستهدفات الوزارة في الموضوعات المرتبطة بالأمن السيبراني.
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