إحباط ترويج 17 كلجم حشيش في الرياض

إحباط ترويج 17 كلجم حشيش في الرياض
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
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