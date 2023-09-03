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إحباط ترويج 17 كلجم حشيش في الرياض

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية لاتخاذهم شقة سكنية وكرًا لترويج (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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