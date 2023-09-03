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قريبا.. نجران تشهد مشاريع بيئية وزراعية جديدة

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط ومشروعات تنموية بيئية ومائية وزراعية في مناطق المملكة كافة، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المشاريع الجديدة في محافظات نجران سيتم طرحها قريبًا، بجانب مشاريع مخطط لها ويجري العمل على استكمالها في مجالات مياه الشرب والمياه المعالجة والأمن الغذائي والمتنزهات الوطنية، تستهدف تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة نجران، للوقوف على جاهزية عدد من المشاريع المائية والبيئية والزراعية؛ واطّلع خلالها على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين.
وشملت الجولة زيارة المشاريع المائية والبيئية والزراعية في عدة محافظات حيث تفقد مشروع استكمال شبكات مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمة، حبونا، بدر الجنوب)، وذلك لاستكمال ثلاث محطات مياه شرب، وتتكون كل محطة من خزان أرضي سعة (2500) متر مكعب، مع المباني والمرفقات، ومشروع خطوط النقل الرئيسة لشبكات الصرف الصحي لأحياء جنوب مدينة نجران، ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال (7.7) كيلومترات لقطر 1000 مم، و(17)كيلومترًا لقطر 1200 مم، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كيلومترًا وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي.
ووقف الفضلي ميدانيًا على أعمال توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية (المرحلة الأولى)، وذلك لتنفيذ بئرين بالنقحياء و(4) خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة تبلغ (100) ألف متر مكعب، وكذلك خط ناقل بطول (56.9) كيلومترًا، كما تفقد خزان نجران العالي الذي بلغ طوله 103 أمتار، وسعة تخزينية 800 متر مكعب، ووقف على مزرعة ابن شرمة النموذجية واطلع على منتجاتها التي ترفد أسواق المنطقة.
وفي نهاية جولتة التقى الوزير بالمواطنين والمزارعين في المنطقة، لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة، والاستماع إلى استفساراتهم ومرئياتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة .

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