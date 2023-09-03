قريبا.. نجران تشهد مشاريع بيئية وزراعية جديدة

قريبا.. نجران تشهد مشاريع بيئية وزراعية جديدة
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط ومشروعات تنموية بيئية ومائية وزراعية في مناطق المملكة كافة، مشيرًا إلى اعتماد عدد من المشاريع الجديدة في محافظات نجران سيتم طرحها قريبًا، بجانب مشاريع مخطط لها ويجري العمل على استكمالها في مجالات مياه الشرب والمياه المعالجة والأمن الغذائي والمتنزهات الوطنية، تستهدف تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة نجران، للوقوف على جاهزية عدد من المشاريع المائية والبيئية والزراعية؛ واطّلع خلالها على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين.
وشملت الجولة زيارة المشاريع المائية والبيئية والزراعية في عدة محافظات حيث تفقد مشروع استكمال شبكات مياه الشرب للمحافظات الشمالية (يدمة، حبونا، بدر الجنوب)، وذلك لاستكمال ثلاث محطات مياه شرب، وتتكون كل محطة من خزان أرضي سعة (2500) متر مكعب، مع المباني والمرفقات، ومشروع خطوط النقل الرئيسة لشبكات الصرف الصحي لأحياء جنوب مدينة نجران، ويستهدف المشروع الاستفادة من الأصول القائمة والتوسع في تغطية خدمات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي بأطوال (7.7) كيلومترات لقطر 1000 مم، و(17)كيلومترًا لقطر 1200 مم، وتنفيذ خط طرد بطول 13.3 كيلومترًا وتنفيذ محطة لرفع مياه الصرف الصحي.
ووقف الفضلي ميدانيًا على أعمال توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية (المرحلة الأولى)، وذلك لتنفيذ بئرين بالنقحياء و(4) خزانات تشغيلية بالرويكبة والمشعلية بسعة تبلغ (100) ألف متر مكعب، وكذلك خط ناقل بطول (56.9) كيلومترًا، كما تفقد خزان نجران العالي الذي بلغ طوله 103 أمتار، وسعة تخزينية 800 متر مكعب، ووقف على مزرعة ابن شرمة النموذجية واطلع على منتجاتها التي ترفد أسواق المنطقة.
وفي نهاية جولتة التقى الوزير بالمواطنين والمزارعين في المنطقة، لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة، والاستماع إلى استفساراتهم ومرئياتهم حول الخدمات التي تقدمها المنظومة .
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