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الاتحاد يقترب من الفرعون وراموس

9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن الاتحاد ما زال مصرا على التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال الساعات المقبلة، لاسيما في ظل عدم ممانعة الريدز في انتقال اللاعب- حسب المصادر -، وكذلك التوقيع مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ليكونا آخر صفقات العميد الأجنبية، وأن إدارة النادي ستعمل على إنهاء الصفقتين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إنجلترا منتصف ليل الخميس المقبل.
بدورها، ذكرت صحيفة <<ذا ميرور="">> الإنجليزية أن مواجهة ليفربول وأستون فيلا، التي أقيمت أمس، ستكون آخر مباريات الفرعون المصري بقميص الريدز قبل انتقاله للنمور.

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