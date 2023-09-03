الاتحاد يقترب من الفرعون وراموس
التاريخ
9/3/2023 2:13:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن الاتحاد ما زال مصرا على التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال الساعات المقبلة، لاسيما في ظل عدم ممانعة الريدز في انتقال اللاعب- حسب المصادر -، وكذلك التوقيع مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ليكونا آخر صفقات العميد الأجنبية، وأن إدارة النادي ستعمل على إنهاء الصفقتين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إنجلترا منتصف ليل الخميس المقبل.
بدورها، ذكرت صحيفة <<ذا ميرور="">> الإنجليزية أن مواجهة ليفربول وأستون فيلا، التي أقيمت أمس، ستكون آخر مباريات الفرعون المصري بقميص الريدز قبل انتقاله للنمور.
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