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العازف يقود هجوم الراقي

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الأهلي مع المهاجم الدولي فراس البريكان لـ5 مواسم، قادما من الفتح. وشارك العازف في خماسية فريقه السابق (الفتح) التي فاز بها على الأهلي بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.
وقد جدد النموذجي عقد اللاعب في يونيو الماضي حتى صيف 2028.
يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنتهي منتصف ليل الخميس المقبل.

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