العازف يقود هجوم الراقي
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الأهلي مع المهاجم الدولي فراس البريكان لـ5 مواسم، قادما من الفتح. وشارك العازف في خماسية فريقه السابق (الفتح) التي فاز بها على الأهلي بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء.
وقد جدد النموذجي عقد اللاعب في يونيو الماضي حتى صيف 2028.
يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية تنتهي منتصف ليل الخميس المقبل.
MENAFN03092023000089011017ID1107001101
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.