الأخدود يرفض إعارة المولد للأهلي

الأخدود يرفض إعارة المولد للأهلي
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن إدارة الأهلي طلبت من نظيرتها في الأخدود الموافقة على الحصول على خدمات لاعب الوسط عيد المولد بنظام الإعارة لـ6 أشهر فقط مقابل إعارة اللاعب إياد مدني للأخدود حتى نهاية الموسم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قِبل أصحاب القرار في النادي الجنوبي، مشترطين مبلغا ماليا، سواء للإعارة أو الانتقال النهائي.
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