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الأخدود يرفض إعارة المولد للأهلي

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن إدارة الأهلي طلبت من نظيرتها في الأخدود الموافقة على الحصول على خدمات لاعب الوسط عيد المولد بنظام الإعارة لـ6 أشهر فقط مقابل إعارة اللاعب إياد مدني للأخدود حتى نهاية الموسم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قِبل أصحاب القرار في النادي الجنوبي، مشترطين مبلغا ماليا، سواء للإعارة أو الانتقال النهائي.

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