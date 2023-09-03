القيادة تهنئ حاكميّ سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

القيادة تهنئ حاكميّ سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لالحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، السيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقيتي تهنئة، لحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، السيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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