Monday, 04 September 2023 09:16 GMT

القيادة تهنئ حاكميّ سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيتي تهنئة، لالحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، السيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ، برقيتي تهنئة، لحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو، السيد أليساندرو سكارانو، والسيدة أديل تونيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN03092023000089011017ID1107001099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث