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ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء التايلندي الجديد

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى السيد سريثا تافيسين بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في مملكة تايلند.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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