ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء التايلندي الجديد

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء التايلندي الجديد
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى السيد سريثا تافيسين بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في مملكة تايلند.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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