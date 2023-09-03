عرض أزياء لمصابين بمتلازمة داون

عرض أزياء لمصابين بمتلازمة داون
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نثر أطفال <<متلازمة داون="">> الحب على جانبي الممشى المخصص لعارضي الأزياء، مقبلين على الحياة كوردة في أوجّ تفتحها، ليختتموا حفلهم باليقين أمام أنفسهم أولا، والعالم ثانيًا، بأن لا مستحيل أمام إرادة <<ذوي الهمم="">>.
الإرادة تصنع المعجزات، عبارة ترددت على ألسنة كل من حضر حفل عرض أزياء في فندق شيراتون حلب أبطاله من ذوي الهمم يشبه كثيرًا عروض دور الأزياء بشكله وطريقة تصميمه.
العرض الاستثنائي أقيم بالتعاون بين جمعية <<الرجاء لذوي="" الاحتياجات="" الخاصة="">>، ومبادرة <<شهيق وزفير="">>، وغرفة تجارة حلب.
وقالت فاطمة بابللي، المدير العام لجمعية الرجاء، إن النشاط اليوم لإبراز قدرات الأطفال من ذوي الهمم وإلقاء الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم، وأردفت في حديثها لـ<<سبوتنيك>>: <<على مدار="" أيام="" واصل="" المشاركون="" حضور="" بروفات="" عرض="" الأزياء،="" وقبلها="" تعليم="" المشاركين="" على="" تصميم="" الملابس="" والخياطة="" والحياكة،="" وبعد="" مرور="" الوقت="" وعبر="" ورشات="" العمل="" والحوار="" معهم="" توج="" العمل="" بعرض="" أزياء="" للتفاعل="" مع="" المجتمع="" والحرص="" على="" زرع="" البسمة،="" وهم="" لديهم="" القدرة="" جسديًا="" وحركيًا="" بالتفاعل="">>.
مقابل ذلك حرص المنظمون على تقديم كل الدعم النفسي والمجتمعي وتقديم الخبرة العلمية والمهنية، فلم يقتصر النشاط على عرض تميز به كل الأطفال، بل منح القائمون على العمل للمشاركين إمكانية الإطلاع على الدورة الكاملة التي تمر بها قطعة الأزياء.
وبهذا تروي شيرين حلو، مسؤولة الأنشطة في جمعية الرجاء، لـ<<سبوتنيك>> قائلة: <<هذه التجربة="" لأول="" مرة="" تحدث="" كانت="" على="" ثلاثة="" مراحل="" الأولى،="" كانت="" دورة="" تصميم="" وتبعتها="" مرحلة="" ارتبطت="" بالتطبيق="" العملي="" عبر="" زيارة="" ورشات="" الحياكة="" لتعليمه="" القص="" والتفصيل="" واليوم="" الحفل="" بعرض="" الأزياء،="" واتبعنا="" بمشاركة="" 13="" طفلا="" وطفلة="">>.
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