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عرض أزياء لمصابين بمتلازمة داون

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نثر أطفال <<متلازمة داون="">> الحب على جانبي الممشى المخصص لعارضي الأزياء، مقبلين على الحياة كوردة في أوجّ تفتحها، ليختتموا حفلهم باليقين أمام أنفسهم أولا، والعالم ثانيًا، بأن لا مستحيل أمام إرادة <<ذوي الهمم="">>.
الإرادة تصنع المعجزات، عبارة ترددت على ألسنة كل من حضر حفل عرض أزياء في فندق شيراتون حلب أبطاله من ذوي الهمم يشبه كثيرًا عروض دور الأزياء بشكله وطريقة تصميمه.
العرض الاستثنائي أقيم بالتعاون بين جمعية <<الرجاء لذوي="" الاحتياجات="" الخاصة="">>، ومبادرة <<شهيق وزفير="">>، وغرفة تجارة حلب.
وقالت فاطمة بابللي، المدير العام لجمعية الرجاء، إن النشاط اليوم لإبراز قدرات الأطفال من ذوي الهمم وإلقاء الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم، وأردفت في حديثها لـ<<سبوتنيك>>: <<على مدار="" أيام="" واصل="" المشاركون="" حضور="" بروفات="" عرض="" الأزياء،="" وقبلها="" تعليم="" المشاركين="" على="" تصميم="" الملابس="" والخياطة="" والحياكة،="" وبعد="" مرور="" الوقت="" وعبر="" ورشات="" العمل="" والحوار="" معهم="" توج="" العمل="" بعرض="" أزياء="" للتفاعل="" مع="" المجتمع="" والحرص="" على="" زرع="" البسمة،="" وهم="" لديهم="" القدرة="" جسديًا="" وحركيًا="" بالتفاعل="">>.
مقابل ذلك حرص المنظمون على تقديم كل الدعم النفسي والمجتمعي وتقديم الخبرة العلمية والمهنية، فلم يقتصر النشاط على عرض تميز به كل الأطفال، بل منح القائمون على العمل للمشاركين إمكانية الإطلاع على الدورة الكاملة التي تمر بها قطعة الأزياء.
وبهذا تروي شيرين حلو، مسؤولة الأنشطة في جمعية الرجاء، لـ<<سبوتنيك>> قائلة: <<هذه التجربة="" لأول="" مرة="" تحدث="" كانت="" على="" ثلاثة="" مراحل="" الأولى،="" كانت="" دورة="" تصميم="" وتبعتها="" مرحلة="" ارتبطت="" بالتطبيق="" العملي="" عبر="" زيارة="" ورشات="" الحياكة="" لتعليمه="" القص="" والتفصيل="" واليوم="" الحفل="" بعرض="" الأزياء،="" واتبعنا="" بمشاركة="" 13="" طفلا="" وطفلة="">>.

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