الرياض أول أبطال المناورة

الرياض أول أبطال المناورة
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توج فريق الرياض B بالنسخة الأولى لبطولة المملكة لكرة المناورة (دودج بول) 2023، والتي أقيمت في الرياض بمشاركة 6 فرق، ضمت 50 لاعبًا، وبلغ مجموع جوائزها 45 ألف ريال.
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