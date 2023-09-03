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الرياض أول أبطال المناورة

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توج فريق الرياض B بالنسخة الأولى لبطولة المملكة لكرة المناورة (دودج بول) 2023، والتي أقيمت في الرياض بمشاركة 6 فرق، ضمت 50 لاعبًا، وبلغ مجموع جوائزها 45 ألف ريال.

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