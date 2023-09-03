لقطات جميلة لبردية الأكحل

لقطات جميلة لبردية الأكحل
التاريخ
9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المدينة المنورة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة.
وقبل أيام فقط، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية أن محافظات ومدن المملكة العربية السعودية تسجل ارتفاعات في درجات الحرارة، وتراوحت أعلاها بين 42 - 45 درجة مئوية.
وأشار المركز الوطني إلى تسجيل حرارة بلغت 45 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة، و43 درجة مئوية في المدينة المنورة ومنى، و42 درجة مئوية في القيصومة وجدة والعلا.
كما بيّن أن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم الجمعة (الفائت)، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".
أما عن توقعات الطقس في فصل الخريف، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50 بالمئة إلى 60 بالمئة على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
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