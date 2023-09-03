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لقطات جميلة لبردية الأكحل

9/3/2023 2:13:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت المدينة المنورة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر غزارة الأمطار مع حبات البرد فوق الأكحل جنوبي المدينة.
وقبل أيام فقط، كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية أن محافظات ومدن المملكة العربية السعودية تسجل ارتفاعات في درجات الحرارة، وتراوحت أعلاها بين 42 - 45 درجة مئوية.
وأشار المركز الوطني إلى تسجيل حرارة بلغت 45 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة، و43 درجة مئوية في المدينة المنورة ومنى، و42 درجة مئوية في القيصومة وجدة والعلا.
كما بيّن أن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم الجمعة (الفائت)، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".
أما عن توقعات الطقس في فصل الخريف، فقد كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50 بالمئة إلى 60 بالمئة على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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