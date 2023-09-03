Monday, 04 September 2023 09:15 GMT

منع مطربة لبنانية من الغناء في مصر لهذا السبب

9/3/2023 2:13:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الفنان المصري حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل منع المطربة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في مصر، بعد إهانتها للجمهور خلال أخر حفلاتها بالساحل الشمالي.
وقال حلمي عبد الباقي: "تجاوزت حدود الأدب واللباقة وده مش مقبول، والشعب العربي مش هيقبل أي تجاوزات والمطربة ممنوعة من الغناء في بلاد أخرى، وقررنا كلام نهائي إنها مش هتغني في مصر تاني، وعندنا قواعد المفروض نمشي عليها مينفعش يكون فيه إيحاءات جنسية ولا تقول ألفاظ نابية".
كما أكد حلمي عبد الباقي، إلغاء تصريح الغناء للمطربة سارة زكريا في مصر، وعدم السماح لها بالغناء داخل مصر، بعد الإساءات التي قدمتها مع تغريمها.
وجاء التحقيق مع سارة زكريا إثر استخدامها ألفاظًا خارجة أغضبت جمهور حفلها بمنطقة الساحل الشمالي، واعتبر الجمهور أن ذلك أمرًا مهينًا لهم كمصريين، وقالت سارة زكريا: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.
ورد مدير أعمال سارة زكريا خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: "بتهزر مع الجمهور بكلمة، ليه أصبحت جريمة؟".
أما عن سبب ذكرها جملة“بيضربوا برشام؟”، قال مدير أعمال المطربة: "إحنا ممكن نقول كده لبعض حتى بالأفلام والمسلسلات وبالشارع، وبنقول أنت بتاخد حاجة أو بتتعاطى على سبيل الهزار ولكن مفيهاش أي لفظ خادش، وفيه أغنية سطلانة محدش انتقدها، المغني بيغني للمساطيل".
أما عن ذكرها اللفظ الخارج، أضاف مدير أعمال سارة زكريا:" مش بتقول لحد الكلمة، والناس أحرار يقولوا اللي هما عاوزينه".

MENAFN03092023000089011017ID1107001094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث