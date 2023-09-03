وأظهرت بيانات يوم الخميس انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بينما تراجعت القوة الدافعة لنمو قطاع الخدمات قليلًا.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، واختتم التداولات على انخفاض 0.1%، مع تراجع معظم القطاعات.

وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.6% وسهم البنك التجاري 1%.

وانخفض المؤشر السعودي 0.3% متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.3%.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تدرس بيع حصة من أسهمها تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.

لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 1.8% بعد أن قالت يوم الأحد إنها وافقت على بيع وحدتها الشركة السعودية للحديد والصلب“حديد” إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار).

رويترز