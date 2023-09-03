تراجع معظم بورصات الخليج متأثرة بانكماش قطاع التصنيع فى الصين
التاريخ
9/3/2023 2:13:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرة بانكماش قطاع التصنيع في الصين التي أظهر اقتصادها بوادر تعثر، وهو ما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
وأظهرت بيانات يوم الخميس انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، بينما تراجعت القوة الدافعة لنمو قطاع الخدمات قليلًا.
وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، واختتم التداولات على انخفاض 0.1%، مع تراجع معظم القطاعات.
وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.6% وسهم البنك التجاري 1%.
وانخفض المؤشر السعودي 0.3% متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.3%.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تدرس بيع حصة من أسهمها تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار.
لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 1.8% بعد أن قالت يوم الأحد إنها وافقت على بيع وحدتها الشركة السعودية للحديد والصلب“حديد” إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار).
رويترز
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