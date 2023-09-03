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تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

9/3/2023 2:13:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و419 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم الأحد – أن من بين السفن السفينة (PMS SEAGULL) القادمة من استراليا على متنها حمولة تقدر بـ 55 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 55 ألفا و420 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 211 ألفا و64 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 757 حاوية مكافئة، والواردة 91 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و322 حاوية مكافئة، لافتا إلى أن الصادرات بلغت 10 آلاف و772 طنا، بينما شملت الواردات 30 ألفا و541 طنا من البضائع.

أ. ش. أ

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