فرنسا تعتزم حظر السجائر الإلكترونية التى تستخدم لمرة واحدة

وأضافت بورن“هذه قضية صحة عامة مهمة”، مشيرة إلى أن الحكومة تضع خططا لبرنامج وطني لمكافحة استخدام التبغ الذي قالت إنه يتسبب في 75 ألف حالة وفاة سنويا في فرنسا.

وأضافت أن مثل هذا النوع من السجائر الإلكترونية يولد عادات لدى الشبان يمكن أن تؤدي إلى إدمان التبغ.

غير أنها أكدت أن الحكومة لا تعتزم زيادة الضرائب على التبغ العام المقبل بعد زيادتها هذا العام.