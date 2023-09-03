“بروميتيون تاير إيجيبت” تنظم أول“Roadshow” لسائقى الشاحنات فى مصر
التاريخ
9/3/2023 2:13:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت بروميتيون تاير إيجيبت، الشركة العالمية الوحيدة التى تُصنع إطارات النقل الثقيل محليًا فى مصر، عن بدء تنظيم سلسلة من عروض الطريق“Roadshow” خلال أشهر الصيف لسائقى الشاحنات والأتوبيسات على مستوى الجمهورية فى خمس مناطق مختلفة، تشمل القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا والقناة والصعيد، وذلك تحت شعار“فى كل حتة معلمين” الذى ارتبط بها الشركة والسائقين.
وأكدت الشركة أن الهدف من هذه العروض هو الإعراب عن تقديرها للعمل الشاق الذى يقوم به سائقو الشاحنات والأتوبيسات.
وأشارت إلى أنها تستهدف الوصول إلى من 3000 إلى 4000 سائق شاحنة، وبدأت عروض الطريق فى أغسطس وتستمر حتى نهاية أكتوبر.
وقال ستيفانو زيليانى، العضو المنتدب لشركة بروميتيون مصر:“نلتقى خلال أشهر الصيف مع أصدقائنا من سائقى الشاحنات فى جميع أنحاء مصر تحت شعار فى كل حتة معلمين، وهدفنا هو جعل السائقين الرئيسيين يشعرون أننا معهم طوال رحلتهم وتقديم حلول لاحتياجاتهم”.
وأضاف:“تستهدف حملتنا التى تشمل صيانة وفحص الإطارات وضبطها الوصول إلى المزيد من السائقين المهرة، وبروميتيون علامة تجارية كبيرة فى مصر، لذلك نحن نجوب الطرق من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، ونرغب فى زيادة الوعى عن شركة بروميتيون وفتح قنوات مباشرة مع شركائنا من السائقين المعلمين”.
ويتضمن برنامج عروض الطريق“Roadshow” تقديم فريق الشركة للسائقين على الطرق المختلفة معلومات فنية عن الإطارات واستخداماتها ومواصفاتها والعلامات التجارية التى تنتجها بروميتيون مصر، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة للسائقين خدمة فحص الإطارات وتوعية السائقين الماهرين بأنواع وخصائص ومزايا الإطارات التى تنتجها شركة بروميتيون، ويحصل السائقون على مجموعة من الهدايا والجوائز المقدمة من الشركة.
وتُعرف بروميتيون بأنها شركة رائدة عالميًا تقدم أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية وأفضل الممارسات من حيث السلامة، وتمتلك أيضًا مصنع بروميتيون فى مصر فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وهو أحد مصانع بروميتيون الأربعة فى جميع أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى مصنعها فى مصر، تمتلك الشركة مصنعًا فى تركيا واثنين فى البرازيل، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير فى إيطاليا والبرازيل وتركيا، هذا بالإضافة إلى مركز التطور فى مصر حيث يستكشف الباحثون التطورات الصناعية المتطورة.
ويصدر مصنع بروميتيون فى مصر إلى الأسواق المتميزة مثل أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا ليكون بمثابة نقطة مرجعية للإنتاج المصرى عالى الجودة فى جميع أنحاء العالم.
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