وأكدت الشركة أن الهدف من هذه العروض هو الإعراب عن تقديرها للعمل الشاق الذى يقوم به سائقو الشاحنات والأتوبيسات.

وأشارت إلى أنها تستهدف الوصول إلى من 3000 إلى 4000 سائق شاحنة، وبدأت عروض الطريق فى أغسطس وتستمر حتى نهاية أكتوبر.

وقال ستيفانو زيليانى، العضو المنتدب لشركة بروميتيون مصر:“نلتقى خلال أشهر الصيف مع أصدقائنا من سائقى الشاحنات فى جميع أنحاء مصر تحت شعار فى كل حتة معلمين، وهدفنا هو جعل السائقين الرئيسيين يشعرون أننا معهم طوال رحلتهم وتقديم حلول لاحتياجاتهم”.

وأضاف:“تستهدف حملتنا التى تشمل صيانة وفحص الإطارات وضبطها الوصول إلى المزيد من السائقين المهرة، وبروميتيون علامة تجارية كبيرة فى مصر، لذلك نحن نجوب الطرق من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، ونرغب فى زيادة الوعى عن شركة بروميتيون وفتح قنوات مباشرة مع شركائنا من السائقين المعلمين”.

ويتضمن برنامج عروض الطريق“Roadshow” تقديم فريق الشركة للسائقين على الطرق المختلفة معلومات فنية عن الإطارات واستخداماتها ومواصفاتها والعلامات التجارية التى تنتجها بروميتيون مصر، وبالإضافة إلى ذلك تقدم الشركة للسائقين خدمة فحص الإطارات وتوعية السائقين الماهرين بأنواع وخصائص ومزايا الإطارات التى تنتجها شركة بروميتيون، ويحصل السائقون على مجموعة من الهدايا والجوائز المقدمة من الشركة.

وتُعرف بروميتيون بأنها شركة رائدة عالميًا تقدم أحدث التقنيات والابتكارات الصناعية وأفضل الممارسات من حيث السلامة، وتمتلك أيضًا مصنع بروميتيون فى مصر فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وهو أحد مصانع بروميتيون الأربعة فى جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى مصنعها فى مصر، تمتلك الشركة مصنعًا فى تركيا واثنين فى البرازيل، بالإضافة إلى مراكز البحث والتطوير فى إيطاليا والبرازيل وتركيا، هذا بالإضافة إلى مركز التطور فى مصر حيث يستكشف الباحثون التطورات الصناعية المتطورة.

ويصدر مصنع بروميتيون فى مصر إلى الأسواق المتميزة مثل أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وأفريقيا ليكون بمثابة نقطة مرجعية للإنتاج المصرى عالى الجودة فى جميع أنحاء العالم.