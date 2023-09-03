اسماعيل: أداء المؤشر سيكون عرضيًا خلال الأسبوع الجارى

تسببت عمليات التصحيح و جنى الارباح من المتعاملين بالبورصة، فى بداية الأسبوع بهبوط جماعى للمؤشرات، ورجح محللون استمرار عمليات التصحيح خلال جلسات الأسبوع الحالى، التى سيكون فيها الأداء عرضيًا بعد صعود قوى خلال الجلسات الماضية.

انخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.78%، ليصل إلى مستوى 18726 نقطة بختام جلسة أمس الأحد، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.45% ليصل إلى 3812 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% إلى مستوى 5566 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.69% عند مستوى 22553 نقطة.

وقال أحمد مصطفى، مدير إدارة التحليل الفنى فى شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى بدأ الأسبوع متأثرًا بعمليات جنى الأرباح، بعد الأداء الإيجابى خلال الأسبوع الماضى، مضيفًا أنه من المتوقع استمرار الحركة التصحيحية على حتى منتصف الأسبوع الجارى، بالوصول لمستوى 18400 نقطة.

وتابع مصطفى، أن المؤشر بدأ الجلسة بالاقتراب من مستوى 19 ألف نقطة، ولكنه واجه ضغوط بيعية أدت الى تراجعه إلى مستوى 18726 نقطة، ومن المتوقع استمرار عمليات التراجع.

وأضاف أن مؤشر EGX70EWI يواجه مستوى مقاومة قوى، سيؤدى لظهور عمليات جنى الأرباح لتسهم فى عمليات تراجع المؤشر ليستقر عند مستوى 3812 نقطة، مضيفًا أن عمليات التصحيح تعتبر صحية للأسواق بشكل عام.

وشهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 867 مليون سهم، بتنفيذ 82 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 59 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مصر للاسواق الحرة” بنسبة 15.69%، و”العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 15.36%.

وتراجعت أسعار 90 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جولدن تكس” بنحو 10.54%، و“الاسماعيلية للدواجن” بنحو 7%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهما، وسجل رأس المال السوقى تراجعا ليستقر عند مستوى 1.2 تريليون جنيه.

وقال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما، إن المؤشر تمكن من ملامسة مستوى تاريخى جديد عند 18955 نقطة خلال جلسة بداية الأسبوع، واصطدم بضغوط بيعية أدت الى عمليات تصحيح وجنى للأرباح.

وأشار إلى أن أداء المؤشر سيكون عرضيًا خلال الأسبوع الجارى، ونصح المستثمرين بمراقبة مستويات الدعم الحالية، وتكوين مراكز شرائية عند أدنى سعر للسهم فى الأوقات الحالية، لتحقيق أكبر مكاسب على المديين القصير والمتوسط، والتوجه الى الأسهم ذات تدفقات السيولة أو الأسهم التى لم تتحرك بعد قرب المستهدفات السعرية، مع توخى الحذر فى انتقاء الأسهم.

وتوقع اسماعيل عودة صعود المؤشر واختراقه لمستوى 19 ألف نقطة، ثم يستهدف الوصول الى مستوى 19400 نقطة على المدى القصير والمتوسط.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافى تعاملات نحو 9.2 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه ، مستحوذين على نسبة 92.15% و 2.57% على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 20 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.28%.

ونفذ الأفراد 86.34% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافى بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه 7.8 مليون جنيه و205 ألف جنيه على التوالى.

فيما اقتنصت المؤسسات 13.65% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى بيع 10.5 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 9.5 مليون جنيه و27.8 مليون جنيه على التوالى.