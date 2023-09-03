(MENAFN- Al-BoNews) مصطفى: عمليات جنى الأرباح طبيعية عقب الارتفاعات القياسية
اسماعيل: أداء المؤشر سيكون عرضيًا خلال الأسبوع الجارى
تسببت عمليات التصحيح و جنى الارباح من المتعاملين بالبورصة، فى بداية الأسبوع بهبوط جماعى للمؤشرات، ورجح محللون استمرار عمليات التصحيح خلال جلسات الأسبوع الحالى، التى سيكون فيها الأداء عرضيًا بعد صعود قوى خلال الجلسات الماضية.
انخفض مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 0.78%، ليصل إلى مستوى 18726 نقطة بختام جلسة أمس الأحد، فيما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعًا بنسبة 0.45% ليصل إلى 3812 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% إلى مستوى 5566 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.69% عند مستوى 22553 نقطة.
وقال أحمد مصطفى، مدير إدارة التحليل الفنى فى شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى بدأ الأسبوع متأثرًا بعمليات جنى الأرباح، بعد الأداء الإيجابى خلال الأسبوع الماضى، مضيفًا أنه من المتوقع استمرار الحركة التصحيحية على حتى منتصف الأسبوع الجارى، بالوصول لمستوى 18400 نقطة.
وتابع مصطفى، أن المؤشر بدأ الجلسة بالاقتراب من مستوى 19 ألف نقطة، ولكنه واجه ضغوط بيعية أدت الى تراجعه إلى مستوى 18726 نقطة، ومن المتوقع استمرار عمليات التراجع.
وأضاف أن مؤشر EGX70EWI يواجه مستوى مقاومة قوى، سيؤدى لظهور عمليات جنى الأرباح لتسهم فى عمليات تراجع المؤشر ليستقر عند مستوى 3812 نقطة، مضيفًا أن عمليات التصحيح تعتبر صحية للأسواق بشكل عام.
وشهد السوق قيم تداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال تداول 867 مليون سهم، بتنفيذ 82 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 59 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“مصر للاسواق الحرة” بنسبة 15.69%، و”العربية للصناعات الهندسية” بنسبة 15.36%.
وتراجعت أسعار 90 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“جولدن تكس” بنحو 10.54%، و“الاسماعيلية للدواجن” بنحو 7%، فيما لم تتغير أسعار 53 سهما، وسجل رأس المال السوقى تراجعا ليستقر عند مستوى 1.2 تريليون جنيه.
وقال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما، إن المؤشر تمكن من ملامسة مستوى تاريخى جديد عند 18955 نقطة خلال جلسة بداية الأسبوع، واصطدم بضغوط بيعية أدت الى عمليات تصحيح وجنى للأرباح.
وأشار إلى أن أداء المؤشر سيكون عرضيًا خلال الأسبوع الجارى، ونصح المستثمرين بمراقبة مستويات الدعم الحالية، وتكوين مراكز شرائية عند أدنى سعر للسهم فى الأوقات الحالية، لتحقيق أكبر مكاسب على المديين القصير والمتوسط، والتوجه الى الأسهم ذات تدفقات السيولة أو الأسهم التى لم تتحرك بعد قرب المستهدفات السعرية، مع توخى الحذر فى انتقاء الأسهم.
وتوقع اسماعيل عودة صعود المؤشر واختراقه لمستوى 19 ألف نقطة، ثم يستهدف الوصول الى مستوى 19400 نقطة على المدى القصير والمتوسط.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافى تعاملات نحو 9.2 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه ، مستحوذين على نسبة 92.15% و 2.57% على التوالى، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 20 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.28%.
ونفذ الأفراد 86.34% من التعاملات متجهين نحو البيع، وسجل المصريين والعرب والأجانب صافى بيع بقيمة 18.7 مليون جنيه 7.8 مليون جنيه و205 ألف جنيه على التوالى.
فيما اقتنصت المؤسسات 13.65% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى بيع 10.5 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 9.5 مليون جنيه و27.8 مليون جنيه على التوالى.
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