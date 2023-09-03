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إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق نمو اقتصادى 1% خلال 2023

9/3/2023 2:13:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم الأحد إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا“تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) 1% في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما”.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5% الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.

وحددت الحكومة في أبريل نيسان هدف عجز الميزانية عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7% في 2024.

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