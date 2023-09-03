البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.22%

البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.22%
التاريخ
9/3/2023 2:13:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في نهاية تعاملاته اليومية بنسبة 0.22%، ليصل إلى مستوى 2413 نقطة.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول 4.9 مليون سهم، موزعة على 2646 عقدًا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.4 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.
أ. ش. أ
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