الهند: أزمة الديون تثير قلقاً كبيراً للعالم

وذكر رئيس الوزراء في التصريحات، التي جاءت قبيل قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الهند، أن الدول التي تواجه أزمة ديون أو مرت بها، بدأت تعطي أهمية أكبر للانضباط المالي.