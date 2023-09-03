الهند: أزمة الديون تثير قلقاً كبيراً للعالم

الهند: أزمة الديون تثير قلقاً كبيراً للعالم
التاريخ
9/3/2023 2:13:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أن السياسات المالية <<غير المسؤولة="">> والإجراءات الشعبوية، ربما تؤدي إلى نتائج سياسية على المدى القصير، لكنها ستؤدي أيضاً إلى دفع <<ثمن اجتماعي="" واقتصادي="" كبير="">> على المدى الطويل، مؤكداً على الحاجة إلى الانضباط المالي.
وأدلى مودي بهذه التصريحات، في مقابلة مع وكالة <<برس تراست="" أوف="" إنديا="">> الهندية للأنباء، أثناء رده على تساؤل حول أزمة الديون العالمية، التي أشار إلى أنها <<مسألة تثير="" قلقاً="" كبيراً="" للعالم،="" بالأخص="" الدول="" النامية="">>، حسب الوكالة الهندية.
وذكر رئيس الوزراء في التصريحات، التي جاءت قبيل قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الهند، أن الدول التي تواجه أزمة ديون أو مرت بها، بدأت تعطي أهمية أكبر للانضباط المالي.
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