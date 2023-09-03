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الهند: أزمة الديون تثير قلقاً كبيراً للعالم

9/3/2023 2:13:32 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكد رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، أن السياسات المالية <<غير المسؤولة="">> والإجراءات الشعبوية، ربما تؤدي إلى نتائج سياسية على المدى القصير، لكنها ستؤدي أيضاً إلى دفع <<ثمن اجتماعي="" واقتصادي="" كبير="">> على المدى الطويل، مؤكداً على الحاجة إلى الانضباط المالي.

وأدلى مودي بهذه التصريحات، في مقابلة مع وكالة <<برس تراست="" أوف="" إنديا="">> الهندية للأنباء، أثناء رده على تساؤل حول أزمة الديون العالمية، التي أشار إلى أنها <<مسألة تثير="" قلقاً="" كبيراً="" للعالم،="" بالأخص="" الدول="" النامية="">>، حسب الوكالة الهندية.

وذكر رئيس الوزراء في التصريحات، التي جاءت قبيل قمة مجموعة العشرين، التي تعقد في الهند، أن الدول التي تواجه أزمة ديون أو مرت بها، بدأت تعطي أهمية أكبر للانضباط المالي.

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