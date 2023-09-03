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اليابان تقدم قرضًا ميسرًا ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن

9/3/2023 2:13:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت اليابان، اليوم الأحد، تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن لدعم ميزانية البلاد ومساعدته في برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وتأتي المساعدة المالية اليابانية فيما يقوم وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا بزيارة للمملكة التقى خلالها الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.

وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان إن“حكومة اليابان قررت تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى (قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة) بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أميركي لدعم الحكومة الأردنية في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.

وأضاف أن“هاياشي وطوقان قاما (كذلك) بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف دولار أمريكي، لصالح (مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة)”.

وبحسب البيان“تهدف منحة المساعدة الجديدة إلى تعزيز تشغيل نظام الطاقة من خلال استبدال مرحلات الحماية القديمة الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في المحطات الفرعية الأساسية، وبالتالي توفير إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة في الأردن”.

وشكر الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني،“الدعم السخي” الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة“أونروا”.

يواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22.6% عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50%.

وتجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، لتتجاوز ديون البلاد 50 مليار دولار.

سكاى نيوز عربية

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