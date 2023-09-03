20 ألف جنيه زيادة بأسعار“إلنترا إتش دى” سبتمبر الجارى

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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