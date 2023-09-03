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20 ألف جنيه زيادة بأسعار“إلنترا إتش دى” سبتمبر الجارى

9/3/2023 2:13:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت شركة <<جى بى="" غبور="" أوتو="">>، وكيل سيارات <<هيونداى>>، زيادة أسعار طرازات <<إلنترا إتش="" دى="">> موديلات 2024 و2023 بنحو 20 ألف جنيه خلال سبتمبر الجارى.

وسجلت أسعار سيارات <<إلنترا HD="">> موديل 2024 الفئة الأولى نحو 710 آلاف جنيه، والفئة الثانية بنحو 720 ألف جنيه، والثالثة بـ 735 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 745 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه عن السعر السابق.

وقدرت أسعار سيارات <<إلنترا HD="">> موديل 2023 الفئة الأولى نحو 675 ألف جنيه، والفئة الثانية نحو 685 ألف جنيه، والثالثة بـ 700 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 710 آلاف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه أيضاً.

وينتمى طراز <<هيونداى إلنترا="" HD="">> لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 121 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى الأسطوانات <<أوتوماتيك>>.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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