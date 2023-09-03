20 ألف جنيه زيادة بأسعار“إلنترا إتش دى” سبتمبر الجارى

20 ألف جنيه زيادة بأسعار“إلنترا إتش دى” سبتمبر الجارى
التاريخ
9/3/2023 2:13:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة <<جى بى="" غبور="" أوتو="">>، وكيل سيارات <<هيونداى>>، زيادة أسعار طرازات <<إلنترا إتش="" دى="">> موديلات 2024 و2023 بنحو 20 ألف جنيه خلال سبتمبر الجارى.
وسجلت أسعار سيارات <<إلنترا HD="">> موديل 2024 الفئة الأولى نحو 710 آلاف جنيه، والفئة الثانية بنحو 720 ألف جنيه، والثالثة بـ 735 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 745 ألف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه عن السعر السابق.
وقدرت أسعار سيارات <<إلنترا HD="">> موديل 2023 الفئة الأولى نحو 675 ألف جنيه، والفئة الثانية نحو 685 ألف جنيه، والثالثة بـ 700 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 710 آلاف جنيه، بزيادة 20 ألف جنيه أيضاً.
وينتمى طراز <<هيونداى إلنترا="" HD="">> لفئة السيارات السيدان، ومزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، ينتج قوة 121 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى الأسطوانات <<أوتوماتيك>>.
وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.
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