المؤشر الرئيسى لا يزال أقل بنحو 41% من مستوى 2018 مقوماً بالدولار

حددت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات قائمة من نحو 12 سهما بمتوسط عائد إجمالى يقدر بنحو 64%، للتحوط ضد أى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.

تشمل القائمة 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه المصرى، وهي:

1. دايس للملابس الجاهزة

2. القابضة المصرية الكويتية بالجنية

3. إى اف جى (هيرمس)

4. أوراسكوم كونستراكشون

5. كيما

6. أوراسكوم للتنمية مصر

أما الأسهم الستة الأخرى 6 أسهم المتبقية فهى لأسماء مرموقة – فى قطاعات واعدة – مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة أو مقارنة بأقرانها، أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهى:

1. جى بى كوربوريشن

2. ام.ام جروب

3. بنك التعمير والاسكان

4. اى فاينانس

5. ابن سينا فارما

6. إيبيكو

وقالت الشركة فى تقرير استراتيجية أسهم البورصة المصرية“EGX”، الذى أصدرته اليوم، إن هذه القائمة يمكن أن تكون خياراً للتحوط ضد التضخم، وسعر الفائدة الحقيقى السلبى، وأى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية“EGX30” شهر أغسطس فى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 7.5% على أساس شهرى، و 29.3% منذ بداية العام، و 88.8% على أساس سنوى ليسجل مستوى قياسى جديدا عند 18,873.8 نقطة بالجنيه المصرى (610 بالدولار الأمريكي)، متجاوزًا الرقم القياسى السابق عند 18363.3 نقطة بالجنيه المصرى (1,037 بالدولار الأمريكي) التى وصل إليها المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات فى أبريل 2018.

وقالت الشركة فى تقريرها إن المؤشر الثلاثينى لا يزال لديه مجال للارتفاع لسببين؛ الأول أنه على الرغم من أن المؤشر تجاوز القمة السابقة المتحققة فى أبريل 2018 بنسبة 2.8% بالجنيه المصرى، إلا أنه أقل من ذلك المستوى مقوماً بالدولار الأمريكى بنسبة 41%.

والثانى أن المؤشر يتداول بخصم كبير مقارنة بالمؤشرات النظيرة. فعند مضاعف ربحية خلال آخر 12 شهراً يبلغ 8.5 مرة ومضاعف ربحية مستقبلى عند 7.1 مرة، يتداول المؤشر الثلاثينى أقل من مضاعف ربحية مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة بمتوسط 19% تقريبًا، وأقل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمتوسط 43% تقريبًا، وأقل من متوسط مضاعف ربحية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45% تقريبًا.

علاوة على ذلك، يتم تداول المؤشر الثلاثينى بخصم يبلغ حوالى 26% فى المتوسط مقارنة بالمتوسط التاريخى للمؤشر البالغ 10.6 مرة خلال الخمس سنوات من 2018 إلى 2022. علاوة على ذلك، فإن نسبة القيمة السوقية للمؤشر الثلاثينى إلى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الجارية تبلغ 8.3%، بالقرب من متوسط العشر سنوات البالغ 8.6%. وحيث يقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الجارية بنسبة 23% فى العام المالى 2023/2024 ليسجل 12.3 تريليون جنيه، فقد تصل قيمة المؤشر الثلاثينى إلى 24,114 نقطة، مما يعنى مضاعف ربحية قدره 9.1 مرة.

أضاف التقرير أن الأسهم المصرية تتعرض لضغوط بسبب زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال نتيجة لارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) وأسعار الفائدة فى مصر إلى مستويات تاريخية. ويقترن ذلك بمخاوف بشأن احتمال إعادة تصنيف مؤشرات MSCI مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة فى حالة حدوث مزيد من التدهور فى إمكانية الوصول إلى الأسواق فى مصر بسبب نقص الدولار.

وقالت الشركة إن تقديرها المتحفظ للسعر المستهدف للمؤشر الثلاثينى يتراوح بين 21,378 و24,054 نقطة، بمتوسط سعر مستهدف قدره 22,716 نقطة بالجنيه (735 نقطة بالدولار الأمريكي)، مما يشير إلى صعود محتمل بنسبة 20% مقارنةً بآخر سعر. كما يعكس سعرنا المستهدف مضاعف ربحية يبلغ 9.4 مرة مقابل مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة البالغ 9.7x تقريبًا.

ويعد توافر الدولار الأمريكى وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر من المحفزات الرئيسية لصعود البورصة المصرية.

وقامت الشركة بفحص أكثر من 200 سهم متداول فى البورصة المصرية، وحددت قائمة من 50 سهمًا بمتوسط عائد إجمالى يقدر بحوالى 66%. مقابل فائدة حقيقية تسجل سالب 17% فى أغسطس.