(MENAFN- Al-BoNews) الشركة تتوقع أن يستهدف المؤشر الثلاثينى مستوى 22.716 نقطة
المؤشر الرئيسى لا يزال أقل بنحو 41% من مستوى 2018 مقوماً بالدولار
حددت شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات قائمة من نحو 12 سهما بمتوسط عائد إجمالى يقدر بنحو 64%، للتحوط ضد أى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.
تشمل القائمة 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه المصرى، وهي:
1. دايس للملابس الجاهزة
2. القابضة المصرية الكويتية بالجنية
3. إى اف جى (هيرمس)
4. أوراسكوم كونستراكشون
5. كيما
6. أوراسكوم للتنمية مصر
أما الأسهم الستة الأخرى 6 أسهم المتبقية فهى لأسماء مرموقة – فى قطاعات واعدة – مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة أو مقارنة بأقرانها، أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهى:
1. جى بى كوربوريشن
2. ام.ام جروب
3. بنك التعمير والاسكان
4. اى فاينانس
5. ابن سينا فارما
6. إيبيكو
وقالت الشركة فى تقرير استراتيجية أسهم البورصة المصرية“EGX”، الذى أصدرته اليوم، إن هذه القائمة يمكن أن تكون خياراً للتحوط ضد التضخم، وسعر الفائدة الحقيقى السلبى، وأى انخفاض محتمل فى قيمة الجنيه.
وأنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية“EGX30” شهر أغسطس فى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 7.5% على أساس شهرى، و 29.3% منذ بداية العام، و 88.8% على أساس سنوى ليسجل مستوى قياسى جديدا عند 18,873.8 نقطة بالجنيه المصرى (610 بالدولار الأمريكي)، متجاوزًا الرقم القياسى السابق عند 18363.3 نقطة بالجنيه المصرى (1,037 بالدولار الأمريكي) التى وصل إليها المؤشر منذ أكثر من 5 سنوات فى أبريل 2018.
وقالت الشركة فى تقريرها إن المؤشر الثلاثينى لا يزال لديه مجال للارتفاع لسببين؛ الأول أنه على الرغم من أن المؤشر تجاوز القمة السابقة المتحققة فى أبريل 2018 بنسبة 2.8% بالجنيه المصرى، إلا أنه أقل من ذلك المستوى مقوماً بالدولار الأمريكى بنسبة 41%.
والثانى أن المؤشر يتداول بخصم كبير مقارنة بالمؤشرات النظيرة. فعند مضاعف ربحية خلال آخر 12 شهراً يبلغ 8.5 مرة ومضاعف ربحية مستقبلى عند 7.1 مرة، يتداول المؤشر الثلاثينى أقل من مضاعف ربحية مؤشر MSCI للأسواق المبتدئة بمتوسط 19% تقريبًا، وأقل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمتوسط 43% تقريبًا، وأقل من متوسط مضاعف ربحية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45% تقريبًا.
علاوة على ذلك، يتم تداول المؤشر الثلاثينى بخصم يبلغ حوالى 26% فى المتوسط مقارنة بالمتوسط التاريخى للمؤشر البالغ 10.6 مرة خلال الخمس سنوات من 2018 إلى 2022. علاوة على ذلك، فإن نسبة القيمة السوقية للمؤشر الثلاثينى إلى الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الجارية تبلغ 8.3%، بالقرب من متوسط العشر سنوات البالغ 8.6%. وحيث يقدر نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالأسعار الجارية بنسبة 23% فى العام المالى 2023/2024 ليسجل 12.3 تريليون جنيه، فقد تصل قيمة المؤشر الثلاثينى إلى 24,114 نقطة، مما يعنى مضاعف ربحية قدره 9.1 مرة.
أضاف التقرير أن الأسهم المصرية تتعرض لضغوط بسبب زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال نتيجة لارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) وأسعار الفائدة فى مصر إلى مستويات تاريخية. ويقترن ذلك بمخاوف بشأن احتمال إعادة تصنيف مؤشرات MSCI مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة فى حالة حدوث مزيد من التدهور فى إمكانية الوصول إلى الأسواق فى مصر بسبب نقص الدولار.
وقالت الشركة إن تقديرها المتحفظ للسعر المستهدف للمؤشر الثلاثينى يتراوح بين 21,378 و24,054 نقطة، بمتوسط سعر مستهدف قدره 22,716 نقطة بالجنيه (735 نقطة بالدولار الأمريكي)، مما يشير إلى صعود محتمل بنسبة 20% مقارنةً بآخر سعر. كما يعكس سعرنا المستهدف مضاعف ربحية يبلغ 9.4 مرة مقابل مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة البالغ 9.7x تقريبًا.
ويعد توافر الدولار الأمريكى وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر من المحفزات الرئيسية لصعود البورصة المصرية.
وقامت الشركة بفحص أكثر من 200 سهم متداول فى البورصة المصرية، وحددت قائمة من 50 سهمًا بمتوسط عائد إجمالى يقدر بحوالى 66%. مقابل فائدة حقيقية تسجل سالب 17% فى أغسطس.
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