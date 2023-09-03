“ميد بنك” ينضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية“إنستاباى”

شاهين: الإجراء يستهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد

أعلن“ميد بنك” عن انضمامه إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) لتيسير تحويلات الأموال اللحظية بين البنوك وبعضها، وسيتمكن عملاء البنك من إجراء المعاملات المالية والتحويلات النقدية والتى تتضمن خدمة التحويل المحلى اللحظى للعملاء من حساباتهم المصرفية أو بطاقة ميزة المدفوعة مسبقا لأى حساب من حسابات البنوك المشاركة فى شبكة المدفوعات اللحظية.

كما سيتمكنون من إمكانية التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل مصر عن طريق رقم الهاتف المحمول، وسداد مستحقات بطاقات“ميدبنك” الائتمانية ودفع التبرعات والاطلاع على جميع الحسابات الخاصة بالعميل.

وقال سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمى والتطوير الشامل، إن هذه الخطوة جاءت دعما لتحقيق استراتيجية البنك فى السوق المصرفى والتى تأتى تحت عنوان“نعمل لمستقبلك”.

أضاف أن الخدمة الجديدة تأتى بهدف نشر الثقافة البنكية الرقمية من خلال تمكين عملاء البنك من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى وذلك تحت مظلة البنك المركزى المصرى وتحقيقا للرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومى للمدفوعات فى التحول إلى مجتمع غير نقدي.

وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك إن تلك الخطوة تلبى احتياجات وأولويات العملاء اليومية المتغيرة وتوافق تطلعاتهم من خلال منتجات وحلول دفع إلكترونية ورقمية مرنة، وتسهم فى تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة ولحظية تعمل على مدار 24 ساعة بمنتهى السهولة من خلال تطبيق إنستاباي.

ويسهم الإجراء فى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد مما يساهم فى رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفى.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة لميدبنك إلى مواكبة النظم المصرفية الحديثة، وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتواكب التطور التكنولوجى والرقمى واستقطاب المزيد من العملاء.