“ميد بنك” ينضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية“إنستاباى”

“ميد بنك” ينضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية“إنستاباى”
التاريخ
9/3/2023 2:13:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) منتصر: الاستثمار فى الخدمات المصرفية الرقمية بالتوازى مع تأمين بيانات عملائنا
شاهين: الإجراء يستهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد
أعلن“ميد بنك” عن انضمامه إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) لتيسير تحويلات الأموال اللحظية بين البنوك وبعضها، وسيتمكن عملاء البنك من إجراء المعاملات المالية والتحويلات النقدية والتى تتضمن خدمة التحويل المحلى اللحظى للعملاء من حساباتهم المصرفية أو بطاقة ميزة المدفوعة مسبقا لأى حساب من حسابات البنوك المشاركة فى شبكة المدفوعات اللحظية.
كما سيتمكنون من إمكانية التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل مصر عن طريق رقم الهاتف المحمول، وسداد مستحقات بطاقات“ميدبنك” الائتمانية ودفع التبرعات والاطلاع على جميع الحسابات الخاصة بالعميل.
وقال سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمى والتطوير الشامل، إن هذه الخطوة جاءت دعما لتحقيق استراتيجية البنك فى السوق المصرفى والتى تأتى تحت عنوان“نعمل لمستقبلك”.
أضاف أن الخدمة الجديدة تأتى بهدف نشر الثقافة البنكية الرقمية من خلال تمكين عملاء البنك من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى وذلك تحت مظلة البنك المركزى المصرى وتحقيقا للرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومى للمدفوعات فى التحول إلى مجتمع غير نقدي.
وقالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك إن تلك الخطوة تلبى احتياجات وأولويات العملاء اليومية المتغيرة وتوافق تطلعاتهم من خلال منتجات وحلول دفع إلكترونية ورقمية مرنة، وتسهم فى تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة ولحظية تعمل على مدار 24 ساعة بمنتهى السهولة من خلال تطبيق إنستاباي.
ويسهم الإجراء فى التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد مما يساهم فى رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفى.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة لميدبنك إلى مواكبة النظم المصرفية الحديثة، وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتواكب التطور التكنولوجى والرقمى واستقطاب المزيد من العملاء.
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