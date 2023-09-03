افتتاح المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية بمشاركة 400 شركة
التاريخ
9/3/2023 2:11:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
افتتح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعربية وعالمية من 19 دولة.
وصرح عبد الكريم، بأن المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية؛ حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع.
وأشاد عبد الكريم – خلال جولته – بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية، والتي تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية.
وأكد أن المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم، وتوسيع نطاق الأعمال، مما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير في تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
وأشار في هذا السياق إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.
أ ش ا
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