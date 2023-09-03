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افتتاح المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية بمشاركة 400 شركة

9/3/2023 2:11:39 PM
(MENAFN- Al-BoNews) افتتح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعربية وعالمية من 19 دولة.

وصرح عبد الكريم، بأن المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية؛ حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع.

وأشاد عبد الكريم – خلال جولته – بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية، والتي تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية.

وأكد أن المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم، وتوسيع نطاق الأعمال، مما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير في تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.

أ ش ا

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