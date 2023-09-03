جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم، الأحد، بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر الدراسات والإجراءات، ونتائج الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال المزيد من أنواع زريعة الأسماك إلى بحيرة قارون، لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وعودة الحياه بها من جديد.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين الفريق العلمي لاستكمال كافة التحاليل الخاصة بعملية الإنزال، مشددا على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية وشرطة المسطحات، بمتابعة البحيرة بشكل دائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الذريعة التي يتم إنزالها بالبحيرة.

كما وجه الأنصاري بضرورة تضافر جهود الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الخبرات العلمية، للوصول إلى خطة عمل شاملة، مع اتخاذ كل الإجراءات والاشتراطات التي تضمن إنزال الزريعة إلى بحيرة قارون بشكل علمي سليم، لإعادة الحياة المائية لطبيعتها، وزيادة الثروة السمكية بها.

من جانبها ،استعرضت مستشار المحافظ للثروة السمكية الدكتورة نسرين عز الدين نتائج الفحص الميداني لأسماك موسى منذ بداية شهر أغسطس، لاستبيان حالتها من حيث الحيوية ومعدلات الإصابة بطفيل الايزوبودا، وكذلك من حيث الكم والأحجام التي يتم اصطيادها.

وأشارت مستشار المحافظ إلى أن النتائج قد أوضحت مع بداية الموسم، أن الأسماك على درجة عالية من الحيوية وأن معدلات إصابتها بالطفيل تشهد تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بالموسم الماضي، وذلك نتيجة تطبيق العديد من الإجراءات تبعاً للاستراتيجية التي يتم تطبيقها لمقاومة الطفيل والحد من انتشاره بالبحيرة، مضيفة أنه من المنتظر أن تزداد كميات الأسماك التي يتم اصطيادها بشكل كبير مع بداية شهر سبتمبر وحتى نهاية الموسم، كما هو معتاد لهذا النوع من الأسماك بالبحيرة.

أ. ش. أ