يبدو أن اتساع موجات الجفاف فى أوروبا وتراجع إنتاج إسبانيا -أكبر منتج لزيت الزيتون فى العالم- ستمنح المزارعين فى مصر فرصا للتوسع فى زراعات أشجار زيتون الزيت على حساب زيتون المائدة الذى اشتهرت به مصر محتلة مراكز متقدمة فى قائمة أكبر المنتجين عالميًا.

وصعد سعر زيت الزيتون البكر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8500 دولار للطن المترى، بنمو 125% مقارنة بمتوسط أسعار المنتج خلال آخر 3 سنوات، ليحطم رقم قياسى جديد بعد أعلى مستوى له فى عام 1996 بما يزيد قليلا على 6200 دولار للطن، بالتزامن مع انخفاض إنتاج زيت الزيتون العالمى بأكثر من 20%.

قال مصطفى هاشم، نائب رئيس المجلس المصرى للزيتون، عضو اللجنة الاستشارية للمجلس العالمى للزيتون، إن التغيرات المناخية تسببت فى تراجع إنتاج مصر من الزيتون للعام الثالث على التوالى لكن تأثيرها فى أوروبا أكبر، وهو ما يعطى فرصة قوية للزراعة فى مصر يجب اقتناصها للاستفادة من الارتفاع العالمى لأسعار زيت الزيتون.

كيف تستفيد مصر من تراجع إنتاج زيت الزيتون عالميًا؟



وتواجه إسبانيا موجات جفاف قياسية آخر عامين ليعصف بأكثر من نصف محصولها خلال موسم 2022-2023، ليهبط بالإنتاج إلى نحو 663 ألف طن مترى، كما انخفض إنتاج إيطاليا، حيث يقتل أحد مسببات الأمراض أشجار الزيتون، مما تسبب فى انخفاض الإنتاج العالمى إلى 2.62 مليون طن، بانخفاض الربع تقريبا عن العام السابق.

كما حظرت تركيا، إحدى الدول القليلة التى تمتعت بمحصول جيد فى 2022-23، الصادرات فى محاولة لخفض الأسعار المحلية.

شدد على أهمية تيسير كافة المعاملات مع المستثمرين فى القطاع الزراعى ومزارع ومصانع الزيتون على وجه التحديد مع الجهات الحكومية والمعاملات المالية، لتكون وسيلة طمأنة للمستثمر الأجنبى لجذبه للسوق المصرية، لتصبح مصر مركزًا لزراعة زيتون الزيت بعد موجات الجفاف التى ضربت أوروبا.

وقال إن مصر احتلت المركز الأول فى إنتاج زيتون المائدة خلال 2019، لكنها تراجعت لتصبح ضمن المراكز الخمس الأولى خلال آخر 3 سنوات.

توقعات بنمو الإنتاج لكنه لا يزال منخفضًا

وتوقع نمو معدلات إنتاج الزيتون خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى ليصل إلى 40% من إنتاج 2019 الذى وصل إلى 800 ألف طن من زيتون المائدة، وهو الإنتاج المثالى لزراعة الزيتون فى مصر، حيث حصلت مصر وقتها لقب أكبر منتج لزيتون المائدة عالميًا، فيما سجلت معدلات الإنتاج خلال العام الماضى نحو 25% فقط من المحصول خلال 2022 من الإنتاج المعتاد.

ويقدر عدد أشجار الزيتون فى مصر بين 45 و55 مليون شجرة، وتستحوذ منطقة وادى النطرون وطريق الإسكندرية الصحراوى والمنيا وطريق أسيوط الغربى على أكبر تجمع لزراعات الزيتون حالياً، ومعظمها مزارع جديدة عمرها أقل من 25 سنة.

زيتون المائدة يستحوذ على 85% من الإنتاج

وقال إن زيتون المائدة يستحوذ على نسبة تتراوح بين 80 و85% من إجمالى إنتاج الزيتون فى مصر، وتخصص باقى النسبة إلى زيتون الزيت، حيث تأتى إسبانيا والبرازيل واليونان ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة لزيتون المائدة من مصر، إذ تستورد نحو 90% من الكميات فى براميل كبيرة للمصانع.

شدد على ضرورة الاهتمام بأساليب الزراعة والمعاملات الصحيحة لتقليل متبقيات المبيدات فى زراعة الزيتون، ومن ثم زيت الزيتون لكى يقدر على المنافسة عالميًا، حيث تعتبر ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات أكبر عقبة فى المنتج المصرى فى التصدير.

من جانبه قال محمود أبو سيف، عضو المجلس الدولى للزيتون، إنه يوجد نحو 40 مستثمرا أجنبيا تقدموا للحكومة للحصول أراضى بمساحات 1.2 مليون فدان لزراعة أشجار زيتون الزيت.

وأوضح أن أهم المناطق التى يستهدفها المستثمرون الأجانب هى سيوة ووادى النطرون والفرافرة والمنيا.

وأضاف أن الشركات الإسبانية بدأت تتجه للاستثمار فى أشجار الزيتون فى مصر منذ 2016 وتسعى للتوسع خلال الفترة الحالية.

نمو متوقع 60% فى إنتاج زيتون المائدة هذا العام

وتوقع أن تستعيد مصر مكانتها لتتصدر قائمة أكبر الدول المنتجة لزيتون المائدة هذا الموسم تزامنًا مع تراجع إنتاج إسبانيا، مشيرًا إلى أن مصر تنافس على المركز الأول والثانى آخر 10 سنوات فى أكبر منتجى زيتون المائدة.

وقال إن الزيتون يعتبر أقل الاشجار استهلاكا للمياه، حيث يتراوح حجم استهلاكها بين 2500 إلى 3 آلاف متر مكعب مياه للفدان سنويًا، وتعتبر أنسب الأشجار المثمرة القادرة التعامل مع ندرة المياه.

من جانبه قال محمد طلبة، مدير مصنع كواليتى ستاندر، إن انخفاض قيمة الجنيه ساهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير من زيت الزيتون من مصر خلال العام الجارى، متوقعًا مواصلة زيادة الصادرات خلال العام الجارى مع تراجع الإنتاج العالمى وارتفاع الأسعار.

أشار إلى أن الشركة تنتج زيتون المائدة وزيت الزيتون وتعتمد على التصدير بشكل أساسى، حيث يفضلها المستهلك الأوروبى، والذى يعتبر زيت الزيتون من المنتجات الأساسية وليس منتج تكميلى.

وأوضح أن الارتفاع القياسى لأسعار زيت الزيتون دفع شريحة من المستهليكن المحليين إلى خفض مشترياتهم من زيت الزيتون، بعدما ارتفع حجم الطلب فى مصر خلال السنوات الأخيرة مع الاتجاه إلى تقليل الاعتماد على الزيوت المهدرجة والاعتماد على الطعام الصحي.

ارتفاع أسعار الزيت يخفض حصة زيتون المائدة



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وأشار إلى وجود فرصة جيدة أيضًا لتصدير زيتون المائدة خلال العام الجارى مستفيدًا من تراجع الإنتاج العالمى من الزيتون هذا العام.

وتوقع ارتفاع إنتاج مصر من زيت الزيتون خلال السنوات المقبلة، مع بدء طرح محصول الزيتون ضمن مشروع <<100 مليون شجرة زيتون>> والذى يقام على مراحل، حيث تعتبر خطوة جيدة لزيادة إنتاج مصر.

ولفت إلى ارتفاع الطلب الخارجى على زيتون المائدة من قبل إسبانيا واليونان، حيث أبرمت الشركة تعاقدات كثيرة لتصدير المنتج إليها خلال الفترة الأخيرة.