طلبات تصدير“الفاصوليا البيضاء” ترفع الأسعار المحلية

(MENAFN- Al-BoNews) العطار: 9 آلاف جنيه ارتفاعًا بسعر الطن خلال أغسطس
الوليلى: 90% من الإنتاج يتم توجيهه للتصدير
جمال: 30% زيادة سنوية بالأسعار حتى الآن
ارتفعت أسعار الفاصوليا البيضاء لمستويات قياسية بعد زيادة الطلب التصديرى عليها مع تراجع قيمة الجنيه.
قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الطلب الخارجى على الفاصوليا البيضاء دفعت أسعار الطن للصعود بمعدل بلغ نحو 9 آلاف جنيه خلال أغسطس الماضى.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن سعر طن الفاصوليا البيضاء سجل نحو 54 ألف جنيه للطن، مقابل 45 ألف جنيه للطن خلال الشهر الماضى.
لفت العطار إلى أن إنتاج مصر من الفاصوليا البيضاء كبير، ويوجد به فائض كل عام ولكن زيادة عقود التصدير الخاصة بها خلال الفترة الماضية تسببت بارتفاع سعرها بعد تراجع المعروض منها مقابل الطلب.
تحتل مصر المرتبة السادسة من حيث الإنتاج العالمى للفاصوليا الخضراء والبيضاء، بمتوسط إنتاج قدر بنحو 270.8 ألف طن، مما دعمها أن تحتل المركز العاشر فى تصديرها عالميًا.
وسجلت صادرات مصر من الفاصوليا الجافة العام الماضى نحو 70.6 ألف طن بقيمة 54.1 مليون دولار، ومن الفاصوليا الخضراء 17.6 ألف طن بقيمة 18.4 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 178.8 ألف طن بقيمة 159.742 مليون دولار،وفقا للمجلس التصدير للحاصلات الزراعية.
قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز وإنتاج وتصدير البقوليات، إن الفاصوليا البيضاء من المحاصيل التى لديها فرص تصديرية كبيرة، و يتم تصدير 90%من إنتاجها بينما يتم توجيه النسبة المتبقية للسوق المحلى.
أضاف لـ”البورصة”، أن العراق وتركيا وبلغاريا والمغرب والجزائر من أبرز الدول التى تحظى بطلب كبير على الفاصوليا المصرية، وبعض دول أوروبا ولكن تدخلها كمعلبات بمواصفات وجودة عالية.
لفت إلى أن التجار توردها خام للشركات بسعر 50 ألف جنيه للطن ارتفاع الطلب الخارجى يصعد بأسعار الفاصوليا البيضاء محليًا، وترفع الشركة السعر بنسبة 10% لتصل إلى 55 ألف جنيه بعد تجهيزها وتعبئتها للتصدير.
أوضح أن سعر تصدير طن الفاصوليا البيضاء يتراوح بين 1320 و1350 دولارًا، مقابل 1200 دولار خلال العام الماضى.
أشار إلى أن معظم كميات الفاصوليا حاليًا مخزنة لدى التجار، بكميات تتراوح بين 50 و60 طنا لكل مخزن، خاصة بعد بيع المزارع المحصول للتجار خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وهى فترة إنتاج العروة الصيفية.
توقع الوليلى، أن تنخفض الأسعار مع بداية ظهور العروة الشتوية خلال شهر ديسمبر المقبل.
قال عبد العزيز جمال، رئيس شركة آل جاب الله لتجارة المحاصيل الزراعية، إن زيادة التعاقدات التصديرية رفعت أسعار الفاصوليا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى.
أضاف، أن هناك وفرة فى المعروض بالأسواق حاليًا، كما عزا زيادة الأسعار إلى الإقبال الخارجى عليها خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 800 و 1400 كيلو، مع احتساب التقاوى وخدمة الأرض الزراعية لكل ما تحتاجه من أسمدة عضوية وغيرها.
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