طلبات تصدير“الفاصوليا البيضاء” ترفع الأسعار المحلية

الوليلى: 90% من الإنتاج يتم توجيهه للتصدير

جمال: 30% زيادة سنوية بالأسعار حتى الآن

ارتفعت أسعار الفاصوليا البيضاء لمستويات قياسية بعد زيادة الطلب التصديرى عليها مع تراجع قيمة الجنيه.

قال عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الطلب الخارجى على الفاصوليا البيضاء دفعت أسعار الطن للصعود بمعدل بلغ نحو 9 آلاف جنيه خلال أغسطس الماضى.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن سعر طن الفاصوليا البيضاء سجل نحو 54 ألف جنيه للطن، مقابل 45 ألف جنيه للطن خلال الشهر الماضى.

لفت العطار إلى أن إنتاج مصر من الفاصوليا البيضاء كبير، ويوجد به فائض كل عام ولكن زيادة عقود التصدير الخاصة بها خلال الفترة الماضية تسببت بارتفاع سعرها بعد تراجع المعروض منها مقابل الطلب.

تحتل مصر المرتبة السادسة من حيث الإنتاج العالمى للفاصوليا الخضراء والبيضاء، بمتوسط إنتاج قدر بنحو 270.8 ألف طن، مما دعمها أن تحتل المركز العاشر فى تصديرها عالميًا.

وسجلت صادرات مصر من الفاصوليا الجافة العام الماضى نحو 70.6 ألف طن بقيمة 54.1 مليون دولار، ومن الفاصوليا الخضراء 17.6 ألف طن بقيمة 18.4 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 178.8 ألف طن بقيمة 159.742 مليون دولار،وفقا للمجلس التصدير للحاصلات الزراعية.

قال محمود الوليلى، رئيس مجلس إدارة شركة الريادة لضرب الأرز وإنتاج وتصدير البقوليات، إن الفاصوليا البيضاء من المحاصيل التى لديها فرص تصديرية كبيرة، و يتم تصدير 90%من إنتاجها بينما يتم توجيه النسبة المتبقية للسوق المحلى.

أضاف لـ”البورصة”، أن العراق وتركيا وبلغاريا والمغرب والجزائر من أبرز الدول التى تحظى بطلب كبير على الفاصوليا المصرية، وبعض دول أوروبا ولكن تدخلها كمعلبات بمواصفات وجودة عالية.

لفت إلى أن التجار توردها خام للشركات بسعر 50 ألف جنيه للطن ارتفاع الطلب الخارجى يصعد بأسعار الفاصوليا البيضاء محليًا، وترفع الشركة السعر بنسبة 10% لتصل إلى 55 ألف جنيه بعد تجهيزها وتعبئتها للتصدير.

أوضح أن سعر تصدير طن الفاصوليا البيضاء يتراوح بين 1320 و1350 دولارًا، مقابل 1200 دولار خلال العام الماضى.

أشار إلى أن معظم كميات الفاصوليا حاليًا مخزنة لدى التجار، بكميات تتراوح بين 50 و60 طنا لكل مخزن، خاصة بعد بيع المزارع المحصول للتجار خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وهى فترة إنتاج العروة الصيفية.

توقع الوليلى، أن تنخفض الأسعار مع بداية ظهور العروة الشتوية خلال شهر ديسمبر المقبل.

قال عبد العزيز جمال، رئيس شركة آل جاب الله لتجارة المحاصيل الزراعية، إن زيادة التعاقدات التصديرية رفعت أسعار الفاصوليا بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى.

أضاف، أن هناك وفرة فى المعروض بالأسواق حاليًا، كما عزا زيادة الأسعار إلى الإقبال الخارجى عليها خلال الفترة الماضية.

أشار إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 800 و 1400 كيلو، مع احتساب التقاوى وخدمة الأرض الزراعية لكل ما تحتاجه من أسمدة عضوية وغيرها.