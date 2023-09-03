فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

(MENAFN- Palestine News Network )
اريحا /PNN / عبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، عن دعم بلاده لجهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وخاصة مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية المنفذ بدعم الحكومة اليابانية.
وأكد الوزير الياباني خلال لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي نظم في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، على تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات في التدريب وتبادل الخبرات بينهما.
وأشار الوزير الياباني إلى أهمية عقد شراكات بين القطاع الخاص الياباني ونظيره الفلسطيني، والسعي لتمكين فلسطين من الحصول على وكالات تجارية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن سعادته بالتطور السريع في المنطقة الصناعية والطاقة الإنتاجية للمصانع ومنتجاتها.
وبين الوزير الياباني أنه سيتم طرح بناء شراكات مع أكثر من 15 شركة ناشئة يابانية تهتم ببناء شراكات مع القطاع الفلسطيني في عدة مجالات، علاوة على دعوة الشركات اليابانية لإقامة شراكات والاستثمار في فلسطين.
وذكر الوزير
أن زيارة مرتقبة لـ13شركة يابانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للاطلاع على واقع هذا القطاع الواعد في فلسطين.
وأشار الوزير ياسوتوشي إلى مبادرة لإقامة منتدى أعمال فلسطيني ياباني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)
وأكد الوزير على استمرار الدعم الياباني لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومواصلة الدعم الياباني لمشروع إنشاء الطريق الحصري والذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع الجانب الأردني.
بدوره أعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره الكبير للحكومة اليابانية على الدعم المقدم إلى فلسطين في مختلف المجالات وخاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعد أحد المعالم والشواهد على العلاقة الثنائية المميزة بين البلدين.
ووضع الوزير نظيره الياباني في صورة آخر تطورات ومستجدات منطقة أريحا الصناعية الزراعية والتي تضم 16 مصنعا منتجا في مجال الصناعات الزراعية والغذائية ومكملاتها وحاليا 10 مصانعا قيد الإنشاء في حين بلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية نحو 40 مليون دولار.
واكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تطوير التجارة وعقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانيين.
وشدد الوزير على أهمية مؤسسة العلاقة الثنائية من خلال تطوير مذكرة تفاهم كما شكر الجانب الياباني على الدعم المقدم من جايكا بشكل خاص في توفير برامج تدريبية وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها إلى الدخول للأسواق اليابانية.
وأكد الوزير على مشاركة فلسطين في إكسبو اليابان 2025 مع أهمية تسهيل مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في هذا المحفل العالمي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية وتمكن المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق اليابانية إضافة إلى إمكانية موائمة شهادات المنتج ومعايير الجودة لتسهيل عملية التصدير.
وفي سياق الزيارة ناقش الوزيران مع وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانين، المشاريع المشتركة، ودراسة إمكانيات زيادة التعاون الاقتصادي وتعاقد الشراكات مع الشركات اليابانية في المستقبل والزيارات المتبادلة بينهم والعقبات التي تواجههم .
ورحب الوزير الياباني بمقترح القطاع الخاص بتنظيم برنامج تبادل طلاب بين اليابان وفلسطين.
وقام الوزير ونظيره الياباني الذي يترأس وفدا من رجال الأعمال اليابانيين بجولة لمركز تطوير وازدهار الأعمال الفلسطيني والذي يقدم خدمات نوعية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في محافظة أريحا والأغوار.
ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي، أطلق في العام 2006 مبادرة“ ممر السلام والازدهار”لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية اقتصاد فلسطين وتعد منطقة أريحا الصناعية الزراعية أحد المكونات الرئيسية لهذه المبادرة.
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