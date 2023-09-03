فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

وأكد الوزير الياباني خلال لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي نظم في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، على تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات في التدريب وتبادل الخبرات بينهما.

وأشار الوزير الياباني إلى أهمية عقد شراكات بين القطاع الخاص الياباني ونظيره الفلسطيني، والسعي لتمكين فلسطين من الحصول على وكالات تجارية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن سعادته بالتطور السريع في المنطقة الصناعية والطاقة الإنتاجية للمصانع ومنتجاتها.

وبين الوزير الياباني أنه سيتم طرح بناء شراكات مع أكثر من 15 شركة ناشئة يابانية تهتم ببناء شراكات مع القطاع الفلسطيني في عدة مجالات، علاوة على دعوة الشركات اليابانية لإقامة شراكات والاستثمار في فلسطين.

وذكر الوزير

أن زيارة مرتقبة لـ13شركة يابانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للاطلاع على واقع هذا القطاع الواعد في فلسطين.

وأشار الوزير ياسوتوشي إلى مبادرة لإقامة منتدى أعمال فلسطيني ياباني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)

وأكد الوزير على استمرار الدعم الياباني لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومواصلة الدعم الياباني لمشروع إنشاء الطريق الحصري والذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع الجانب الأردني.

بدوره أعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره الكبير للحكومة اليابانية على الدعم المقدم إلى فلسطين في مختلف المجالات وخاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعد أحد المعالم والشواهد على العلاقة الثنائية المميزة بين البلدين.

ووضع الوزير نظيره الياباني في صورة آخر تطورات ومستجدات منطقة أريحا الصناعية الزراعية والتي تضم 16 مصنعا منتجا في مجال الصناعات الزراعية والغذائية ومكملاتها وحاليا 10 مصانعا قيد الإنشاء في حين بلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية نحو 40 مليون دولار.







واكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تطوير التجارة وعقد المزيد من اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانيين.

وشدد الوزير على أهمية مؤسسة العلاقة الثنائية من خلال تطوير مذكرة تفاهم كما شكر الجانب الياباني على الدعم المقدم من جايكا بشكل خاص في توفير برامج تدريبية وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها إلى الدخول للأسواق اليابانية.

وأكد الوزير على مشاركة فلسطين في إكسبو اليابان 2025 مع أهمية تسهيل مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في هذا المحفل العالمي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية وتمكن المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق اليابانية إضافة إلى إمكانية موائمة شهادات المنتج ومعايير الجودة لتسهيل عملية التصدير.

وفي سياق الزيارة ناقش الوزيران مع وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين واليابانين، المشاريع المشتركة، ودراسة إمكانيات زيادة التعاون الاقتصادي وتعاقد الشراكات مع الشركات اليابانية في المستقبل والزيارات المتبادلة بينهم والعقبات التي تواجههم .

ورحب الوزير الياباني بمقترح القطاع الخاص بتنظيم برنامج تبادل طلاب بين اليابان وفلسطين.

وقام الوزير ونظيره الياباني الذي يترأس وفدا من رجال الأعمال اليابانيين بجولة لمركز تطوير وازدهار الأعمال الفلسطيني والذي يقدم خدمات نوعية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في محافظة أريحا والأغوار.

ومن الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الياباني السابق كويزومي، أطلق في العام 2006 مبادرة“ ممر السلام والازدهار”لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية اقتصاد فلسطين وتعد منطقة أريحا الصناعية الزراعية أحد المكونات الرئيسية لهذه المبادرة.



