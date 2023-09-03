كهرباء القدس والدفاع المدني يبحثان سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية
التاريخ
9/3/2023 2:10:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN / استقبل مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل اليوم في مقر الجهاز في مدينة رام الله وفداً من شركة كهرباء محافظة القدس ممثلاً برئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان ومدير فرع رام الله المهندس ثائر جرادات ومدير فرع بيت لحم المهندس جواد أبو زر ومدير الدائرة الفنية المهندس صلاح علقم والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة .
واثنى اللواء العبد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المقدسية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات امتياز الشركة ، مؤكدا في ذات السياق على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الوطني الفلسطيني.
ومن جانبه أكد المهندس هشام العمري على أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية وبما فيها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واهمية تطوير هذه العلاقات وبما يخدم مشتركي الشركة في المقام الأول .
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، بينها إجراءات السلامة العامة، وسبل عقد دورات تدريبية لطواقم السلامة العامة.
كما تم مناقشة تشكيل لجنة من الطرفين بخصوص الحالات العالقة في فروع الشركة، وإنهاء العوائق قدر المستطاع، وخلق حالة من المرونة لتسهيل معاملات.
المشتركينوتأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية شركة محافظة القدس في فتح آفاق علاقات استراتيجية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لتكون منظومة موحدة ومشتركة لخدمة المجتمع والمواطن الفلسطيني.
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