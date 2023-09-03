واثنى اللواء العبد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المقدسية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات امتياز الشركة ، مؤكدا في ذات السياق على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الوطني الفلسطيني.

ومن جانبه أكد المهندس هشام العمري على أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية وبما فيها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واهمية تطوير هذه العلاقات وبما يخدم مشتركي الشركة في المقام الأول .

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، بينها إجراءات السلامة العامة، وسبل عقد دورات تدريبية لطواقم السلامة العامة.

كما تم مناقشة تشكيل لجنة من الطرفين بخصوص الحالات العالقة في فروع الشركة، وإنهاء العوائق قدر المستطاع، وخلق حالة من المرونة لتسهيل معاملات.



المشتركينوتأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية شركة محافظة القدس في فتح آفاق علاقات استراتيجية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لتكون منظومة موحدة ومشتركة لخدمة المجتمع والمواطن الفلسطيني.