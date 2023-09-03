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كهرباء القدس والدفاع المدني يبحثان سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية

9/3/2023 2:10:52 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / استقبل مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل اليوم في مقر الجهاز في مدينة رام الله وفداً من شركة كهرباء محافظة القدس ممثلاً برئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة المهندس هشام العمري ونائب المدير العام المهندس محمد زيدان ومدير فرع رام الله المهندس ثائر جرادات ومدير فرع بيت لحم المهندس جواد أبو زر ومدير الدائرة الفنية المهندس صلاح علقم والسيد فراس جبران مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة .

واثنى اللواء العبد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المقدسية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات امتياز الشركة ، مؤكدا في ذات السياق على أهمية الحفاظ على هذا الصرح الوطني الفلسطيني.

ومن جانبه أكد المهندس هشام العمري على أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية وبما فيها جهاز الدفاع المدني الفلسطيني واهمية تطوير هذه العلاقات وبما يخدم مشتركي الشركة في المقام الأول .

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة، بينها إجراءات السلامة العامة، وسبل عقد دورات تدريبية لطواقم السلامة العامة.

كما تم مناقشة تشكيل لجنة من الطرفين بخصوص الحالات العالقة في فروع الشركة، وإنهاء العوائق قدر المستطاع، وخلق حالة من المرونة لتسهيل معاملات.


المشتركينوتأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية شركة محافظة القدس في فتح آفاق علاقات استراتيجية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، لتكون منظومة موحدة ومشتركة لخدمة المجتمع والمواطن الفلسطيني.

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