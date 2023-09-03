يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، قاما بالتوقيع على العقد، وذلك بمشاركة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رضا – فى الكلمة التى القاها بهذه المناسبة- أن نجاح التفاوض مع البنك الأفريقي جاء ليعكس حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون مع القارة الأفريقية.

وأضاف أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للترويج للحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شكلت قبل ثلاثة أعوام“مجموعة العاصمة” التي تقود جهود التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة في مصر، مشيراً إلى أن نجاح التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جاء نتيجةً لتعاون مثمر استمر على مدار أكثر من عامين بين الأطراف المشاركة في مراسم توقيع العقد.

من جانبه أشاد المهندس خالد عباس بنجاح التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج للحي الدبلوماسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات ساهم في أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية.

وحضر مراسم التوقيع السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية و السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الأفريقية، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولي وزارة الخارجية من القطاعات المعنية وقيادات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكذا وفد عالى المستوى من قيادات البنك المختلفة، إلى جانب أعضاء“مجموعة العاصمة” التابعة للقطاع المالي بوزارة الخارجية.

ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا والتي تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا.

ويمتلك البنك -الذى يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية – سبعة أفرع على مستوى القارة الأفريقية وتم تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يكون مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك“مركز مالي للتجارة” (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.