انضمام مصر للبريكس“برستيج” ولن يساهم فى دعم صادرات البلاد

مطالب للأعلى للتصدير بتبنى وثيقة الجمعية للوصول إلى 100 مليار دولار

تحويل الهيئات الخدمية إلى اقتصادية ضاعف الرسوم على مجتمع الأعمال

الجمعية وفرة 30 ألف فرصة تصديرية فى 25 عامًا

إطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا الشهر المقبل

تعتزم جمعية المصدرين المصريين“إكسبولينك”، إطلاق الأكاديمية المصرية للتصدير بداية العام المقبل، وذلك بعد حصولها على قرار رئيس الوزراء بمنحها صفة النفع العام مؤخرًا.

قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء الأكاديمية بلغ مليون دولار 50% ممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الباقى من جمعية المصدرين المصريين ومعهد تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.

لفت إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية يضم 13 عضوًا جميعهم من الخبرات الاقتصادية الكبيرة فى المجال الفنى والأكاديمى، وتم تشكيل 3 لجان بالجمعية فى الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وهى لجنة للبرامج التدريبية، ولجنة الاستدامة والتمويل، واللجنة الثالثة لتجهيز مبنى الأكاديمية.

ووقعت جمعية المصدرين المصريين“اكسبولينك”مايو الماضى، اتفاقية شراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ مشروع“أكاديمية التصدير” فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية“الأفتياس”.

ذكر قاسم أن الهدف الاستراتيجي من الأكاديمية هو إطلاق برامجها التدريبية المتخصصة فى التصدير وزيادة التكامل الاقتصادى والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و الدول الأفريقية المستهدفة.

أشار قاسم إلى أن الجمعية وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجارى لدعم الترويج للصادرات المصرية فى الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة إضافة لوضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية.

والجمعية منظمة أهلية غير حكومية الهدف منها تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية عن طريق الترويج وتنمية الصادرات وتنظيم البعثات التجارية والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة واستقدام المشترين الدوليين.

نوه إلى أن الجمعية نجحت منذ تأسيسها على مدار الـ 25 عامًا فى توفير 30 ألف فرصة تصديرية وجذب نحو 5500 مشتر دولى، بجانب مشاركتها فى 541 معرض دولى ، كما نظمت 70 بعثة تجارية إلى مختلف دول العالم كما تغطى الجمعية 17 دولة حول العالم حتى الآن .

لفت إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى مدريد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد البعثة التجارية الأخيرة التى أطلقتها إلى المملكة العربية السعودية وزامبيا وتنزانيا.

ذكر ان الجمعية تجهز لتنظيم معرضها السنوى فى نوفمبر المقبل تحت عنوان“ديستنيشن أفريقيا” موضحا أن المعرض استقطب العام الماضى نحو 125 مشتركا من كافة أنحاء العالم ومن المتوقع زيادة عدد المشترين فى دورته المقبلة.

لفت إلى أن الجمعية بتشكيلها الجديد وضعت وثيقة“مجتمع الأعمال” لتنمية الصادرات والتى استغرقت نحو 6 شهور وتضمنت خطوات عملية مطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية الأفريقية والأوروبية والآسيوية .

تابع <<شارك فى="" إعداد="" الوثيقة="" 11="" منظمة="" أعمال="" من="" خلال="" جلسات="" تشاورية،="" أبرز="" تلك="" المنظمات="" هى="" الغرفة="" الأمريكية="" بالقاهرة،="" وجمعية="" رجال="" الأعمال="" المصريين،="" ورجال="" أعمال="" الأسكندرية،="" وجمعية="" شباب="" الأعمال="" بالتنسيق="" مع="" المركز="" المصرى="" للدراسات="" الاقتصادية="">

دعا قاسم المجلس الأعلى للتصدير بتشكيله الحالى لتبنى الوثيقة وإعداد برنامج تنفيذى لتطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

واقترحت الوثيقة اعداد وتنفيذ دراسات تفصيلية عن إمكانيات كافة القطاعات التصديرية والاستفادة بشكل فعال من مكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الخارج .

كما طالبت الوثيقة بإحداث تغييرات تشريعية ومؤسسية من شانها أن تخلق مناخًا لتعزيز القدرة التصديرية لمصر إلى جانب إحداث تغييرات جذرية فى منظومة إجراءات التصدير والاستيراد بما يضع مصر على نفس مستوى الدول المنافسة إقليميا وعالميًا.

أكدت الوثيقة على ضرورة التطبيق الجاد والسريع لوثيقة ملكية الدولة والتى تقضى بخروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية حاليًا ومستقبلا .

قال رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تحتاج إلى تهيئة المناخ الداخلى لتعزيز الاستثمار، وأغلب الإجراءات الحالية التى اتخذتها الدولة غير جيدة للنهوض بالمناخ الاستثمارى.

أوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تراجعت صادراتها خلال السنوات الماضية.. لكن الصين أيضًا تراجعت صادراتها وهذا مؤشر بانخفاض حركة التجارة العالمية بشكل عام.

شدد على أن تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات بديلاً عن توطين المنتجات المحلية، لأن التوطين هو توجه قديم ولم يثبت نجاحه فى أى دولة من الدول.

استطرد <<الجمعية تتبنى="" خطة“الاستثمار="" من="" أجل="" التصدير”="" وذلك="" بالتنسيق="" مع="" الهيئة="" العامة="" للاستثمار="" لسرعة="" تنفيذ="" تلك="">

أكد على أهمية تعزيز الحكومة لقطاعات الصادرات التى لها قيمة مضافة وميزة تنافسية فى الأسواق الأخرى وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير المنتجات المرتبطة بتلك القطاعات .

لفت إلى أن مصر لديها فرص كبيرة فى كافة القطاعات وفى المقدمة منها الزراعية والغذائية والكيماويات ومواد البناء والصناعات النسيجية والأدوية .

تابع:“مصر لديها مزايا نسبية مثل جودة المناخ والموقع الجغرافى فضلا عن مزايا تنافسية ممثلة فى اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا ودول أفريقيا والدول العربية والتى تتيح فرصة لزيادة حجم الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول”.

نوه إلى أن تحويل الحكومة للهيئات الخدمية مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التوحيد القياسى وهيئة التنمية الصناعية إلى هيئات اقتصادية أدى إلى زيادة الأعباء والمصروفات الإدارية على مجتمع الأعمال .