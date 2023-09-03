توقع جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الإفراج مواد خام ومستلزمات إنتاج لشركات القطاع بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف الليثى، لـ”البورصة” على هامش مؤتمر صحفى خلال النسخة العاشرة من معرض“فارماكونكس” لتصنيع الأدوية، أنه تم توفير 30% من احتياجات شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، والإفراج عن مستلزمات إنتاج بقيمة 35 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح أن هناك توقعات بحدوث انفراجة بسوق الأدوية وتوفير احتياجات الشركات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الإفراجات الأخيرة فى الموانئ.

وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن ارتفاع أسعار الدواء جاء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة أن 90% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الأدوية مستوردة، وأن هيئة الدواء المصرية لديها آلية لدراسة الأدوية التى تحتاج زيادة لأسعارها وذلك بعد تقديم الشركات لطلبات إلى الهيئة.

وأشار إلى أن هناك 5 شركات تعمل الفترة الحالية لتنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات تتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية بالإضافة إلى مشروع تنفذه شركة إيبيكو للأدوية.

وكشف الليثى أن هناك مناقشات مع البنك المركزى ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن المناقشات تتم بخصوص بحث إمكانية تمويل أبحاث شركات الأدوية وتمويل تسجيل المصانع فى الدول الأجنبية لبدء التصدير بجانب تسجيل المستحضرات فى تلك الدول لأن الأمر مكلف جدا ويحتاج إلى مساندة من البنوك للتمويل.