“صناعة الأدوية”: الإفراج عن مواد خام للشركات بقيمة 130 مليون دولار الشهر الجارى
التاريخ
9/3/2023 2:01:47 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الليثى: توفير 35% من احتياجات شركات الأدوية خلال الفترة الماضية وتوقعات بانفراجة قريباً مناقشات مع“المركزى” و”المالية” لبحث تمويل البنوك للأبحاث وتسجيل الأدوية فى الخارج 5 شركات تنفذ مشروعات لإنتاج الخامات الدوائية الفترة المقبلة
توقع جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الإفراج مواد خام ومستلزمات إنتاج لشركات القطاع بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الجارى.
وأضاف الليثى، لـ”البورصة” على هامش مؤتمر صحفى خلال النسخة العاشرة من معرض“فارماكونكس” لتصنيع الأدوية، أنه تم توفير 30% من احتياجات شركات الأدوية خلال الفترة الماضية، والإفراج عن مستلزمات إنتاج بقيمة 35 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح أن هناك توقعات بحدوث انفراجة بسوق الأدوية وتوفير احتياجات الشركات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الإفراجات الأخيرة فى الموانئ.
وقال رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن ارتفاع أسعار الدواء جاء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار خاصة أن 90% من مدخلات الإنتاج فى صناعة الأدوية مستوردة، وأن هيئة الدواء المصرية لديها آلية لدراسة الأدوية التى تحتاج زيادة لأسعارها وذلك بعد تقديم الشركات لطلبات إلى الهيئة.
وأشار إلى أن هناك 5 شركات تعمل الفترة الحالية لتنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات تتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية بالإضافة إلى مشروع تنفذه شركة إيبيكو للأدوية.
وكشف الليثى أن هناك مناقشات مع البنك المركزى ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن المناقشات تتم بخصوص بحث إمكانية تمويل أبحاث شركات الأدوية وتمويل تسجيل المصانع فى الدول الأجنبية لبدء التصدير بجانب تسجيل المستحضرات فى تلك الدول لأن الأمر مكلف جدا ويحتاج إلى مساندة من البنوك للتمويل.
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