“جلوبال للاستثمار” الإماراتية تستحوذ على 30% من“إيسترن كومبانى” بقيمة 625 مليون دولار
التاريخ
9/3/2023 2:01:46 PM
(MENAFN- Al-BoNews) الاتفاقية تنص على قيام المشترى بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى”، لصالح شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية.
وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال.
ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشيخة لُبنى القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال وزير قطاع الأعمال: إنه بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ شركة“جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” على 30% من إجمالى أسهم الشركة الشرقية“إيسترن كومبانى” بمبلغ 625 مليون دولار أمريكى بما يعادل مبلغ“تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة وثلاثين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصرى”“19.33 مليار جنيه”، مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
وأضاف الوزير: تعد هذه الصفقة تأكيدا على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى شتى القطاعات.
وتابع: تأتى هذه الاتفاقية لتتماشى مع التوجهات الحالية بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى تحسين المركز المالى للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9% من رأس مال الشركة الشرقية، وهى شراكة استراتيجية تسهم فى تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
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