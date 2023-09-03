فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.

يذكر أن برج مأخذ سور مجري العيون كان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ضمن ثلاثة مواقع أثرية وهي برج المأخذ وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها.