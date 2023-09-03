فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام

فتح برج مأخذ سور مجري العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام
التاريخ
9/3/2023 2:01:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قرر وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري مجانًا للزيارة، وذلك بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل بمناسبة افتتاحه منذ أيام، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.
وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.
يذكر أن برج مأخذ سور مجري العيون كان قد افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي ضمن ثلاثة مواقع أثرية وهي برج المأخذ وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها.
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