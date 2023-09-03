رفض طعن“المصرية للمنتجعات” على حكم رد 5.7 مليون دولار لـ”عبر المتوسط”
التاريخ
9/3/2023 2:01:03 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن قضاء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بعدم قبول الطعن في الحكم الصادر ضد الشركة بإلزامها برد مبلغ 5.7 مليون دولار.
وأوضحت الشركة، أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت في 26 ديسمبر 2021 حكماً بإلزام المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، كأثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح المصرية للمنتجعات واسترداد قطعة الأرض بالدعوى رقم 274 لسنة 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع المؤرخ في ديسمبر 2007.
وكانت أقامت شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية الدعوى رقم 2608 لسنة 2021 أمام جنوب القاهرة لمطالبة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار مقابل الدفعة المقدمة لعقد البيع المؤرخ في ديسمبر 2007.
وتراجعت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية، بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 84.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 93.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 116.5 مليون جنيه، مقابل 55.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أبرمت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عقد اتفاق بيع لقطعة أرض بمنتجع سهل حشيش في محافظة الغردقة بالبحر الأحمر.
وأوضحت الشركة، أن قيمة العقد تبلغ 4.094 مليون دولار.
وكانت استعرضت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من الشركة.
وقالت الشركة، إن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وأوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، وافقت على سداد 21.86 مليون دولار للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح الشركة برنامجاً زمنياً إضافياً لقطع الأراضي غير المنماة.
وقالت الشركة، إن القيمة تشمل أيضاً الغرامة المقررة قيمة المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماة الواقعة داخل حرم الـ200 متر، بالإضافة إلى قيمة رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.
وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي القيمة المقدرة مدفعة مقدمة على أن يتم سداد نسبة 80% باقي قيمة الاتفاقية على 15 قسطاً سنوياً متساوياً يبدأ من 1 يوليو المقبل.
كما وافقت الشركة على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير بإجمالي 10 ملايين كيلوات/ساعة سنوياً.
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