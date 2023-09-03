وأوضحت الشركة، أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت في 26 ديسمبر 2021 حكماً بإلزام المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، كأثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح المصرية للمنتجعات واسترداد قطعة الأرض بالدعوى رقم 274 لسنة 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع المؤرخ في ديسمبر 2007.

وكانت أقامت شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية الدعوى رقم 2608 لسنة 2021 أمام جنوب القاهرة لمطالبة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار مقابل الدفعة المقدمة لعقد البيع المؤرخ في ديسمبر 2007.

وتراجعت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية، بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 84.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 93.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 116.5 مليون جنيه، مقابل 55.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت أبرمت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عقد اتفاق بيع لقطعة أرض بمنتجع سهل حشيش في محافظة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأوضحت الشركة، أن قيمة العقد تبلغ 4.094 مليون دولار.

وكانت استعرضت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من الشركة.

وقالت الشركة، إن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.

وأوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.

وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، وافقت على سداد 21.86 مليون دولار للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح الشركة برنامجاً زمنياً إضافياً لقطع الأراضي غير المنماة.

وقالت الشركة، إن القيمة تشمل أيضاً الغرامة المقررة قيمة المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماة الواقعة داخل حرم الـ200 متر، بالإضافة إلى قيمة رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.

وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي القيمة المقدرة مدفعة مقدمة على أن يتم سداد نسبة 80% باقي قيمة الاتفاقية على 15 قسطاً سنوياً متساوياً يبدأ من 1 يوليو المقبل.

كما وافقت الشركة على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير بإجمالي 10 ملايين كيلوات/ساعة سنوياً.