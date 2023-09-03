“مدينة مصر” تتعاون مع“أسيك للتحكم الآلى” لتنفيذ البنية التحتية بمشروع“كاڤانا” - جريدة البورصة
التاريخ
9/3/2023 2:00:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة مدينة مصر، مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلى، إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع“كاڤانا” فى“سراى” بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تصل 100 مليون جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 12 شهرا.
وبموجب تلك المذكرة، تقوم شركة أسيك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا على مساحة 240.3 ألف متر مربع، وهو ما يعادل نحو 57 فدان فى سراى.
وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“تحرص شركة مدينة مصر على عقد شراكات مع كبرى الشركات العاملة فى قطاع الهندسة والتى تحمل نفس أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر”.
وأضاف:“التعاون مع شركة أسيك هدفه توفير خدمات متطورة تضاهى المدن الحديثة لتلبية تطلعات عملائنا مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة والتى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركة أسيك للتحكم الآلى فى العديد من المشروعات المستقبلية كأحد شركائنا الأساسيين”.
وقال المهندس محمد عبد الرازق الرئيس التنفيذى لشركة أسيك للتحكم الآلى:“إن هذا التعاون يأتى تماشيا مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة فى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لأنظمة التحكم الآلى والهندسة الكهربائية لمشاريع البنية التحتية، اعتمادًا على خبرتنا الطويلة فى هذا المجال إلى جانب تطبيق أحدث المعايير العالمية للكفاءة والجودة فى السوق المصرى”.
ويقع مشروع سراى متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة – السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع.
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