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“مدينة مصر” تتعاون مع“أسيك للتحكم الآلى” لتنفيذ البنية التحتية بمشروع“كاڤانا” - جريدة البورصة

9/3/2023 2:00:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وقعت شركة مدينة مصر، مذكرة تفاهم مع شركة أسيك للتحكم الآلى، إحدى شركات القلعة القابضة، لتشييد البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع“كاڤانا” فى“سراى” بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تصل 100 مليون جنيه، ومن المقرر تسليم المشروع خلال 12 شهرا.

وبموجب تلك المذكرة، تقوم شركة أسيك بتنفيذ أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع كاڤانا على مساحة 240.3 ألف متر مربع، وهو ما يعادل نحو 57 فدان فى سراى.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“تحرص شركة مدينة مصر على عقد شراكات مع كبرى الشركات العاملة فى قطاع الهندسة والتى تحمل نفس أهدافنا الاستراتيجية، والمتمثلة فى تطبيق أحدث الوسائل والحلول التكنولوجية التى تواكب تطورات السوق العقارى فى مصر”.

وأضاف:“التعاون مع شركة أسيك هدفه توفير خدمات متطورة تضاهى المدن الحديثة لتلبية تطلعات عملائنا مع مراعاة تحقيق معايير الاستدامة والتى تتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والمستدامة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركة أسيك للتحكم الآلى فى العديد من المشروعات المستقبلية كأحد شركائنا الأساسيين”.

وقال المهندس محمد عبد الرازق الرئيس التنفيذى لشركة أسيك للتحكم الآلى:“إن هذا التعاون يأتى تماشيا مع استراتيجية وأهداف الشركة، والمتمثلة فى تقديم حلول مبتكرة ومتطورة لأنظمة التحكم الآلى والهندسة الكهربائية لمشاريع البنية التحتية، اعتمادًا على خبرتنا الطويلة فى هذا المجال إلى جانب تطبيق أحدث المعايير العالمية للكفاءة والجودة فى السوق المصرى”.

ويقع مشروع سراى متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة – السويس ومحور الأمل، على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع.

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