“مدينة مصر” تبتكر مفهوما جديدا لاقتناء العقار من خلال منصتها“طوبة” - جريدة البورصة
التاريخ
9/3/2023 2:00:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews) “طوبة” تسهل عمليات الشراء والاستثمار فى الوحدات العقارية بأنظمة سداد تناسب جميع العملاء
أطلقت شركة مدينة مصر، منصتها“طوبة” كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.
وتعتمد طوبة على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة فى مشروع إيلان فى سراى بالقاهرة الجديدة.
وتعد منصة طوبة أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالى للتحول الرقمى.
وتعد طوبة المنصة الرقمية الأولى من نوعها فى المنطقة وأولى منتجات MadMasr Innovation Labs، ويأتى اسم المنصة الرقمية من كلمة“طوبة” وهى أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها.
وانطلاقاً من شعارها“براحتك”، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام واختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكترونى الاطلاع على رصيد الطوب الذى يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التى وصل إليها، وسعر الطوبة الحالى وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.
كما يمكن للعميل من خلال طوبة استبدال العقار بأكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقى، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.
وتعليقا على إطلاق منصة“طوبة”، قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“رسالتنا أن ندفع النمو فى مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التى ستغير من مفهوم التطوير العقارى فى مصر عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديدات المرتبطة باقتناء العقار من خلال نظم دفع مبتكرة لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية فى مواعيد محددة، وفى نفس الوقت المساهمة فى نمو القطاع عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار”.
وتهدف مدينة مصر إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقارى لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقارى، ضمن خطة طموحة للتوسع فى مجالات متعددة انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.
وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها، للاستثمار فى المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصرى، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة فى ظل حالة النمو التى يشهدها السوق.
MENAFN04092023000202011048ID1107001021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.