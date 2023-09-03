أطلقت شركة مدينة مصر، منصتها“طوبة” كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.

وتعتمد طوبة على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وسوف يتم تطبيقها لأول مرة فى مشروع إيلان فى سراى بالقاهرة الجديدة.

وتعد منصة طوبة أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالى للتحول الرقمى.

وتعد طوبة المنصة الرقمية الأولى من نوعها فى المنطقة وأولى منتجات MadMasr Innovation Labs، ويأتى اسم المنصة الرقمية من كلمة“طوبة” وهى أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد لاقتنائها.

وانطلاقاً من شعارها“براحتك”، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيار الوحدة والتعاقد على 15% من إجمالى عدد الطوب ثم استكمال الطوب المتبقى من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام واختيار مدة السداد حتى 10 سنوات وفق احتياجاته حسب دخله ومتغيراته المالية دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكترونى الاطلاع على رصيد الطوب الذى يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التى وصل إليها، وسعر الطوبة الحالى وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.

كما يمكن للعميل من خلال طوبة استبدال العقار بأكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين وتعديل حساب عدد الطوب المتبقى، ويبدأ تسليم الوحدة خلال أربع سنوات.

وتعليقا على إطلاق منصة“طوبة”، قال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“رسالتنا أن ندفع النمو فى مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التى ستغير من مفهوم التطوير العقارى فى مصر عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديدات المرتبطة باقتناء العقار من خلال نظم دفع مبتكرة لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية فى مواعيد محددة، وفى نفس الوقت المساهمة فى نمو القطاع عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار”.

وتهدف مدينة مصر إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقارى لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقارى، ضمن خطة طموحة للتوسع فى مجالات متعددة انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.

وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها، للاستثمار فى المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصرى، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة فى ظل حالة النمو التى يشهدها السوق.