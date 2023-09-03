وقال نواف الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة الشريف للفنادق والسياحة، إن التعاقد الجديد مع شركة“سياك” للمرحلة الثانية من المشروع والخاصة بأعمال تجهيزات الإلكتروميكانيكال والتجهيزات الداخلية لفندق“شبرد”.

وأضاف الشريف لـ”البورصة”، أن إجمالى قيمة عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” مع“سياك القابضة” يصل 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة العقد الموقع للمرحلة الأولى نحو نصف مليار جنيه.

وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد تعاقدت مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة، لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق“شبرد” التاريخى وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وأوضح الشريف، أن المرحلة الأولى تتضمن أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق شبرد فى الجزء الخلفى للمبنى، على مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 14 طابقا، وبناء جراج يصل إلى أربعة أدوار تحت الأرض فى المبنى الملحق، بالإضافة إلى أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسى للفندق طبقا للمعايير التى طلبتها شركة“ماندارين أورينتال الفندقية” والمتعاقد معها لإدارة الفندق.

وقال إنه مع إعادة افتتاح الفندق المقرر فى 2024 ستتولى إدارته مجموعة“ماندارين أورينتال الفندقية” التى تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية فى 24 دولة حول العالم.