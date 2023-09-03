“الشريف” تتعاقد مع“سياك” لتنفيذ أعمال مقاولات بـ658 مليون جنيه بفندق“شبرد” - جريدة البورصة
التاريخ
9/3/2023 2:00:47 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت شركة“الشريف” للفنادق والسياحة، عقد أعمال مقاولات بفندق“شبرد” التاريخى مع شركة“سياك القابضة للمقاولات” بقيمة 658 مليون جنيه.
وقال نواف الشريف، الرئيس التنفيذى لشركة الشريف للفنادق والسياحة، إن التعاقد الجديد مع شركة“سياك” للمرحلة الثانية من المشروع والخاصة بأعمال تجهيزات الإلكتروميكانيكال والتجهيزات الداخلية لفندق“شبرد”.
وأضاف الشريف لـ”البورصة”، أن إجمالى قيمة عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق“شبرد” مع“سياك القابضة” يصل 1.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة العقد الموقع للمرحلة الأولى نحو نصف مليار جنيه.
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وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق“إيجوث” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد تعاقدت مع شركة“الشريف” للفنادق والسياحة، لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق“شبرد” التاريخى وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
وأوضح الشريف، أن المرحلة الأولى تتضمن أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق شبرد فى الجزء الخلفى للمبنى، على مساحة 1000 متر مربع بارتفاع 14 طابقا، وبناء جراج يصل إلى أربعة أدوار تحت الأرض فى المبنى الملحق، بالإضافة إلى أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسى للفندق طبقا للمعايير التى طلبتها شركة“ماندارين أورينتال الفندقية” والمتعاقد معها لإدارة الفندق.
وقال إنه مع إعادة افتتاح الفندق المقرر فى 2024 ستتولى إدارته مجموعة“ماندارين أورينتال الفندقية” التى تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية فى 24 دولة حول العالم.
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