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دي إم جي إيفنتس تستعد لإطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام 2024

9/3/2023 1:15:58 PM
(MENAFN- EIN Presswire)

دي إم جي إيفنتس تستعد لإطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في الرياض خلال عام 2024

المعرض يدعم الخطط الاستراتيجية الوطنية للقطاع بهدف الاستفادة من 50 مشروعاً استثمارياً بقيمة 26 مليار دولار

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 3, 2023/EINPresswire/ -- كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات داخل المملكة العربية السعودية، عن عزمها إطلاق الدورة الأولى من المعرض السعودي للآلات في إطار خطة التوسع المرحلية. كما يشكل المعرض الإضافة الأحدث إلى محفظة المعارض التجارية التي تنظمها الشركة، حيث يساهم في توفير فرص نمو الأعمال الجديدة ويعزز الابتكار في قطاع الآلات والمعدات الذي يشهد تطوراً متسارعاً في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتنطلق فعاليات المعرض إلى جانب مجموعة متنوعة من المعارض التي يستضيفها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض من 2 ولغاية 4 سبتمبر 2024، بما في ذلك المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، الذي يغطي مختلف المجالات المتعلقة بالآلات ومعدات المصانع.

ويأتي إطلاق هذا المعرض بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى من المعارض الأخرى التي نظمتها شركة دي إم جي إيفنتس في المملكة، مثل المعرض السعودي للافتات والمعرض السعودي لتصميم وبناء المستشفيات ومعرض جدة للبناء، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على تلك المجالات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لدى دي إم جي إيفنتس: "يمثل المعرض السعودي للآلات خطوة هامة في طريق تعزيز طموحات المملكة العربية السعودية في القطاع الصناعي، حيث نأمل أن يلعب هذا المعرض دوراً في دفع قطاع التصنيع المتنامي في المملكة لمواكبة متطلبات المستقبل ودعم الخطط الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ما يضمن الاستفادة من 50 مشروعاً استثمارياً بقيمة 26 مليار دولار أمريكي. كما سيعمل هذا المعرض على تعزيز ودعم نمو الصناعات التحويلية والآلات في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

ويأتي إطلاق المعرض السعودي للآلات بالتزامن مع توجهات الحكومة لمضاعفة إسهامات قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث أضعاف بحلول عام 2030، والوصول إلى صادرات صناعية بقيمة 148 مليار دولار أمريكي، وجذب استثمارات في القطاع بقيمة 346 مليار دولار أمريكي، وزيادة صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة بمقدار ستة أضعاف، وتقليص استيراد الآلات والمعدات إلى النصف، وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات المقلدة والمزورة، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل التي تتطلب مهارات فريدة.

وفي ضوء تلك الخطط الطموحة، يركز المعرض السعودي للآلات على تلبية احتياجات القطاعات الرئيسية في المملكة، مثل البناء والتصنيع والزراعة والصناعات التطويرية، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية بما فيها الأتمتة الذكية والمصانع الرقمية وقطع الغيار والملحقات وآلات التعبئة والتغليف ومعدات السبك وآلات الصب وأجزاؤها وآلات التصنيع والأدوات الصناعية والمعدات القابلة للقطر وذاتية الدفع والمثبتة على الشاحنات وآلات خطوط الإنتاج.

ويشارك في الدورة الافتتاحية للمعرض أكثر من 80 جهة عرض، كما من المتوقع أن يستقطب أكثر من 4 آلاف جهة متخصصة في مختلف مجالات القطاع، بما في ذلك الطيران والسيارات والبناء والمقاولات والصناعات الكيميائية والإلكترونيات والسلع الكهربائية والمعدات الطبية والمكونات المعدنية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والنقل وغيرها.

وأضاف جرينيش: "يوفر المعرض السعودي للآلات للشركات السعودية إمكانية استكشاف فرص عقد الشراكات الدولية وبناء علاقات تجارية وتوسيع رقعة أنشطتها خارج السوق المحلية".
ويشكل إطلاق المعرض السعودي للآلات إنجازاً كبيراً في مسيرة دي إم جي إيفنتس، التي تنشط من مكاتبها في الرياض وجدة. ويعكس المعرض الجديد مدى التقدم الذي تحرزه المجموعة ومكانتها الرائدة في المملكة العربية السعودية ولا سيما مع تنظيمها أكثر من 22 فعالية أخرى، كما يساهم في إرساء اقتصاد متنوع وتعزيز اعتماد الممارسات المستدامة والابتكار في قطاع الآلات والمعدات في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

Pragati Malik
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