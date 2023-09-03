مرض نادر وخطير في أمريكا يقتل 5 أشخاص

توفي 5 أشخاص في ولاية فرجينيا الأمريكية نتيجة مضاعفات مرض المكورات السحائية، وفق بيان لإدارة الصحة في الولاية القريبة من العاصمة واشنطن.

وقال البيان إنه كان قد تم الإبلاغ عن 27 حالة إصابة بمرض المكورات السحائية، الناجم عن بكتيريا تسمى النيسرية السحائية من سلالة Y، في شرق ووسط وجنوب غرب فرجينيا منذ يونيو 2022، وقد توفي 5 منهم بسبب مضاعفات المرض الذي وصفته بأنه "نادر ولكنه خطير" وفق قناة الحرة.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات يمثل 3 أضعاف العدد المتوقع للحالات خلال هذه الفترة الزمنية.

ومعظم المرضى المسجلين في الحالات الجديدة هم من البالغين من أصل أفريقي، وتتراوح أعمارهم بين 30 إلى 60 عاما. وقد تم تطعيم شخص واحد فقط ضد سلالة Y من بين 27 حالة.

وذكر البيان أن السلالة تنتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن المخاطر التي يتعرض لها سكان فرجينيا "منخفضة".

وقالت إن المرض يحتاج إلى الظهور إلى اتصال وثيق لفترة زمنية طويلة بالشخص المصاب.

وينتقل المرض عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي بواسطة التقبيل أو السعال أو العطس مباشرة في وجه الآخرين، أو مشاركة الأكواب وزجاجات المياه وأواني الطعام والسجائر.

ويمكن أن تؤدي هذه البكتريا إلى التهاب السحايا، وهو نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي، المسماة بالسحايا. وتتسبب أيضا بتسمم الدم.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز