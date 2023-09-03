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قمة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة

9/3/2023 10:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد في قمة نارية في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
ويدخل أرسنال مباراة اليوم أمام مان يونايتد وفي رصيده 7 نقاط جمعهما من فوزين وتعادل فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
بدأ أرسنال مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي، بالفوز على نوتنجهام فورست 2-1 ثم تغلب على كريستال بالاس بهدف نظيف، وتعثر بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام فولهام.
ويبحث أرسنال، بقيادة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا، للعودة للانتصارات بالدوري الإنجليزي من أجل الدخول فى دائرة المنافسة على قمة جدول الترتيب مبكرًا.
ويسعى "الجانرز" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي مانشستر يونايتد فى قمة اليوم بالدوري الإنجليزي.
ويستعد أرسنال لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب 6 سنوات، حيث ينافس في المجموعة الثانية بدور المجموعات مع كل من إشبيلية وإيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي على الترتيب.
ويفتتح فريق المدفعجية مشواره ببطولة تشامبيونزليج هذا الموسم، بمواجهة إيندهوفن يوم 20 سبتمبر المقبل، على ملعب الإمارات.
وفى المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد لقهر أرسنال في عقر داره من أجل الاستمرار فى سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز الأخير الذي حققه على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
لعب مانشستر يونايتد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين إنتصارين وخسارة منذ إنطلاق موسم البريميرليج.
ووقع فريق مانشستر يونايتد في المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا، مع بايرن ميونخ وكوبنهاجن وجالاتا سراي.
تذاع مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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