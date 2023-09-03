Monday, 04 September 2023 09:11 GMT

الاحتلال يعتقل شابا من باب حطة بالقدس

9/3/2023 10:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الشاب مصعب أبو غزالة من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.


وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال نقلت الشاب أبو غزالة إلى مركز تحقيق القشلة، في البلدة القديمة

MENAFN03092023000208011052ID1107000944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث