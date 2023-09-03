الاحتلال يعتقل شابا من باب حطة بالقدس
التاريخ
9/3/2023 10:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، الشاب مصعب أبو غزالة من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر لـ "وفا " بأن قوات الاحتلال نقلت الشاب أبو غزالة إلى مركز تحقيق القشلة، في البلدة القديمة
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