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برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا في الدوري الإسباني الليلة

9/3/2023 10:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2023 - 2024.
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقناة الناقلة

مباراة أوساسونا ضد برشلونة تقام فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1
ويسعى برشلونة، بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز أمام أوساسونا من أجل مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق برشلونة فوزا ثمينا في الجولة الماضية على حساب نادي فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب فياريال.
أوساسونا ضد برشلونة
ويملك برشلونة في بنك رصيده بالدوري الإسباني الموسم الحالي 7 نقاط، بينما حصد أوساسونا 6 نقاط، وهو ما يجعل مواجهة اليوم في غاية القوة بحثا عن دخول "حلبة" المنافسة بقوة مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

تاريخ مواجهات برشلونة وأوساسونا

تقابل الفريقان في 41 مباراة، فاز برشلونة في 25 مباراة وتعادل في 10 وخسر 6 مواجهات، وحقق برشلونة أكبر فوز على أوساسونا بنتيجة 8 أهداف دون رد عام 2011 ببطولة الدوري، بينما حقق أوساسونا أكبر فوز على برشلونة بنتيجة 3-1 في بطولة الدوري عام 2001.

قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا استدعاء الوافدين الجديدين جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بجانب ظهور إينجيو مارتينيز بعد الحصول على التصريح الطبي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.

الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.
برشلونة وأوساسونا
وتحدث تشافي هيرنانديز، عن المباراة في المؤتمر الصحفى قائلا : "أوساسونا منافس قوي جدا، خاصة على أرضه، لقد حققوا تعادلا جيدا على أرضهم في المؤتمر الأوروبي، رغم خروجهم من البطولة".
وأشاد تشافي بما فعله النادي في الميركاتو الصيفي الحالي قائلا، "أعتقد أن مجلس الإدارة والإدارة الرياضية قاما بعمل جيد، لقد تعزز الفريق بشكل جيد، آخر ثلاثة لاعبين غادروا كانوا بطلب من اللاعبين أنفسهم".
وأضاف مدرب برشلونة، "في نهاية الموسم، سنرى ما إذا كنا نملك فريقا أفضل عن الموسم الماضي، أنا راضٍ جداً، الإدارة قامت بعمل جيد، والفريق تعزز جيدا".
وأكمل تشافى، "أعطي كل شيء علامة 10 في البداية، ثم بعد ذلك يمكنك تخفيض هذه العلامة، كل شيء مضى بشكل جيد رغم وجود بعض اللحظات العصيبة وهذا أمر طبيعي".
وأثني مدرب البارسا على صفقة جواو فيليكس قائًلا، "جواو فيليكس لديه الكثير من الموهبة وبذل جهدا كبيرا للقدوم، أقيم أداءه بشكل إيجابي جدًا، الجميع قام بعمل استثنائي للحصول على فريق تنافسي، نعم كنت أريد فيليكس، إنه موهبة طبيعية، يمكنه أن يحدث الفارق، يمكنه اللعب في مركز 9، على اليسار وأحياناً في اليمين".
وعن قرعة دوري أبطال أوروبا ووقوع برشلونة في المجموعة الثامنة مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب قال تشافي، "علينا أن نثبت أنفسنا، نحن نركز على هدف أن نكون في المركز الأول في المجموعة، ستكون هناك صعوبات ولن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق".

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