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غزة: وقفة منددة بقرارات بن غفير بحق الأسرى

9/3/2023 10:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك عشرات الفلسطينيين ، وأهالي الأسرى، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، في وقفة اسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدا بقرارات المتطرف بن غفير ضد الحركة الوطنية الأسيرة.


ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بدعوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، لافتات تؤكد الوقوف إلى جانب الأسرى في نضالهم ضد بن غفير وحكومته المتطرفة، وضد قرارات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.


وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، قد قررت الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من يوم الخميس الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، للمطالبة بوقف قرار بن غفير بتقليص الزيارات لذوي الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر.

وفا


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